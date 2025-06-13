У народных депутатов лопнуло терпение: такую ситуацию не готовы больше терпеть

В Верховной Раде инициировали отставку Кабинета министров Украины. Об этом заявил народный депутат Украины Дмитрий Разумков. По его словам, правительство провалило абсолютно все направления своей деятельности.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Среди главных пробелов в работе Кабмина политик назвал — дефицит бюджета, нехватка денег на армию и уже второй год угроза выплат защитникам.

Также, по словам Разумкова, была провалена международная политика. Заявил, что из-за бездействия Кабмина Украина потеряла экономический безвиз, а экономика – минимум 3,5 млрд евро в год. Политик отметил и падение промышленного производства, уточнив, что сегодня — это минус 6,1%.

Среди просчетов правительства, по словам Разумкова, — рост тарифов и налогов, что привело к закрытию сотен тысяч ФЛП и потере рабочих мест.

"Сейчас должен объединиться весь Парламент, которому это Правительство подотчетно. Здесь нет политики. Это шаг, который без преувеличения будет спасительным для нашего государства. Ведь если дальше эти невежды будут работать в Кабмине, мы просто потеряем все, все то, что сегодня защищают наши защитники на фронте. Все то, что делает тыл, обеспечивая и социальный сектор, и нашу с вами армию!”, — подчеркнул народный депутат.

Разумков также убежден, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен уйти в отставку. По словам политика, это было бы "хоть какое-нибудь ответственное решение после всего, до чего его команда довела страну".

Также он сообщил о начале сбора подписей.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Дмитрий Разумков рассказал о своем отношении к "уклонистов".



