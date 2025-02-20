У Ермака скоро могут возникнуть «большие проблемы»: что происходит

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Ткачик Олеся
В четверг, 20 февраля, у посольства США в Киеве прошли протесты против главы Офиса президента Андрея Ермака. При этом они состоялись на фоне визита в Украину спецпредставителя Трампа Кита Келлога.
Андрей Ермак
Участники протеста обратились к Президенту и Госсекретарю США с просьбой не вести с Ермаком никаких переговоров и помочь отстранить его от власти.
При этом он добавил, что в последнее время происходят тенденции, свидетельствующие, что команда Трампа явно недовольна окружением президента Владимира Зеленского.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп пытается переписать историю полномасштабного вторжения России, меняя нарратив таким образом, что Украина уже не жертва, а виновница войны. Таким образом, он, вероятно, готовит почву для возможного соглашения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, пишет The New York Times. Журналисты напоминают, что в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну, США поддержали Украину, а президента Владимира Зеленского мир воспринимал как героя сопротивления. Однако сейчас, почти три года спустя, Трамп кардинально меняет риторику: в его версии событий Украина выступает агрессором, а ее лидер – "диктатором без выборов", который якобы сам начал войну и заставил Вашингтон оказывать помощь.
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