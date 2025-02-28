Три главные угрозы для Украины: что ожидают в Раде после спора Зеленского с Трампом

В пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Во время встречи между президентами возник спор.

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Ситуацию в Белом доме и его последствия прокомментировал народный депутат Украины Владимир Зеленский.

“Очень хорошо давить в интересах государства. Отстаивать позиции. Бороться за наши интересы. Другое дело: бороться за свое эго. И стараться показать, какой ты классный. Это просто долбо***зм. Одной рукой мы отдаем наши полезные ископаемые, другой – еще и убираем помощь, которую хоть как-то могли получить”, — убежден Гончаренко.

Нардеп прогнозировал последствия спора в Белом доме. По его словам:

1. США полностью прикроют помощь Украине.

2. США остановят передачу разведывательных данных по Украине.

3. Возможна угроза отключения Старлинки.

“Прямо сегодня Зеленский поставил под риск миллионы людей. И это безумие. Давайте теперь подумаем: кто больше всего радуется тому, что произошло сегодня? Я думаю, что – Путин”, – убежден политик.

Гончаренко нарисовал следующую картинку:

“Представьте, вы воевали три года с Украиной и не могли победить, потому что украинский народ показал себя героически и весь мир был объединен вокруг нас. А теперь: главный союзник Украины, по сути, в прямом эфире разорвал все отношения с нами”.

Гончаренко уверен, что от этого выиграет не Украина, не армия, не украинцы.

"И просто какой-то верх цинизма сидеть и нахваливать "Санича" из теплых киевских квартир и баров", — заметил Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарий" писал, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.