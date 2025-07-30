Три эпизода, которые стали кульминацией и заставили ОП начать наступление на НАБУ и САП: детали

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Кравцев Сергей
Немногие знают и первоочередной план власти предполагал, что временная следственная комиссия создаст "правовые" основания для ограничения независимости НАБУ и САП, а дальше контроль перейдет к лояльному Генпрокурору. Однако что-то пошло не по плану. В самый критический момент, когда казалось, что план ОП сработает, произошли события, полностью сместившие фокус. И повлекли за собой резкую нервную реакцию в самом центре власти. Об этом пишет "УП".
Владимир Зеленский
Журналисты отмечают, сначала показательным моментом стало вручение подозрения вице-премьеру, министру национального единства Алексею Чернышеву, возвращение которого из командировки из-за границы стало, как сериалом, за которым следила вся страна.
Издание отмечает, что после этого были обыски в доме заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы в Германии. Что интересно, обыски проходили не в Украине, не в условном офисе или на рабочем компьютере, а в частном доме и в другой стране.
"УП" со ссылкой на источники отмечает, что после этого ряда эпизодов в Офисе президента было принято стратегическое решение — не ждать завершения процесса через ВСК, а просто ускорить все и перейти к прямому наступлению на антикоррупционные структуры.
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