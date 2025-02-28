Трамп обещает завершение войны в Украине при одном условии

В Белом доме в Вашингтоне проходит встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Президенты сначала подняли самый острый вопрос — война в Украине.

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Дональд Трамп заявил, что стороны "достаточно близки" к достижению мирного соглашения по Украине. При этом президент США подчеркнул, что всегда нужно идти на компромиссы и, безусловно, Зеленскому придется идти на компромиссы, но они "не будут столь велики, как некоторые люди думают, на что Украине придется пойти". Также, по словам Трампа, соглашение о прекращении огня неизбежно.

“Когда (мирное – ред.) соглашение будет заключено, война завершится. Россия не захочет вернуться (до войны – ред.), никто не захочет вернуться”, — заявил Трамп.

Зеленский заявил: думает, что Трамп не остановит поддержку Украины. Он также спросил президента США, что готовы сделать Соединенные Штаты, потому что он знает, на что готова Европа.

Напомним, что соглашение об ископаемых, которое должно подписать сегодня, определяет доступ США к доходам от природных ресурсов Украины в обмен на гарантии безопасности. Однако американские эксперты, как писал портал "Комментарии", проанализировали документ и выявили правовые пробелы, пишет издание Reuters.

Доцент кафедры международного права Лейденского университета Брайан Макгерри отметил, что соглашение создает обязательства по сотрудничеству, но не имеет никаких конкретных обязательств оборонного характера. По его словам, в этом соглашении США не дали конкретных гарантий. Эксперт добавил, что детали предстоит проработать во время предстоящих переговоров, которые могут завершиться подписанием обязательного соглашения.



