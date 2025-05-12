Зеленский подтвердил, что приедет на переговоры с РФ в Стамбул. Таким образом, он прокомментировал заявление Трампа о том, что президент США также может приехать на переговоры.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Слышал только заявление президента Трампа. Очень важные слова. Я поддержал президента Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я откровенно сказал, что готов ко встрече. Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи. И, конечно, все мы в Украине хотели бы, чтобы мы были в Украине. Турции", – написал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп собирается приехать на встречу Зеленского и Путина . Трамп рассматривает возможность поездки в Стамбул, где могут состояться переговоры между представителями России и Украины.

Американский президент отметил, что прилетит в Турцию в том случае, если будет уверен, что встреча состоится. В частности, он выразил надежду на присутствие обеих сторон.

"Я подумываю полететь в Стамбул в четверг. Пока не знаю, где я буду в этот день, у меня много встреч, но я действительно думаю прилететь", — сказал президент США журналистам.

Также "Комментарии" писали о том, остановит ли визит Рубио и Трампа в Стамбул войну . Запланированная встреча в Стамбуле между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, если она все же состоится, вызывает немалую обеспокоенность. Такое событие может стать чрезвычайно опасным шагом, ведь оба лидера имеют глубокие личные противоречия и неприязнь друг к другу.

С одной стороны, Путин воспринимает Зеленского как проевропейского предателя и символ успешного разрыва с имперским прошлым, что вызывает раздражение у представителей советской бюрократии. С другой стороны, Зеленский видит в Путине агрессора, который безосновательно вторгся в Украину и ежедневно наносит ракетные удары по мирным жителям. Маловероятно, что двум лидерам удастся найти общий язык и достичь примирения.

