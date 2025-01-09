Трамп может завершить войну в Украине через 24 часа: в Верховной Раде удивили заявлением

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Ткачик Олеся
Настоящие гарантии безопасности для Украины могут обеспечить только вступление в НАТО, что способно остановить российскую агрессию. Об этом в эфире "Эспрессо" сказал председатель парламентского комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, народный депутат Александр Мережко.
Дональд Трамп
По его мнению, принятие Украины в НАТО – это то, как избранный президент США Дональд Трамп "мог бы выполнить свое обещание уладить эту ситуацию за 24 часа".
Мережко считает, что такие действия действительно остановили бы войну, поскольку кремлевский диктатора Владимир Путин боится НАТО.
Впрочем, народный депутат отметил, что ключевым остается вопрос, как убедить Трампа в том, что Украину нужно сделать членом НАТО. По мнению политика, для этого необходимо налаживать постоянный диалог с вновь избранным президентом США, его командой и сторонниками.
Кроме того, политик предположил, что в преддверии инаугурации коммуникация с командой Трампа может быть более сложной, но после 20 января диалог станет более эффективным.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению главы МИД Британии Лемми, Трамп не сможет завершить войну в Украине за 24 часа. Впрочем, по его мнению, возможно, удастся заключить мирное соглашение между Украиной и РФ к Пасхе.
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