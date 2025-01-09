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Трамп может завершить войну в Украине через 24 часа: в Верховной Раде удивили заявлением

Нардеп Мережко считает, что Трамп мог бы выполнить свое обещание завершить войну через 24 часа

9 января 2025, 18:30
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Ткачик Олеся

Настоящие гарантии безопасности для Украины могут обеспечить только вступление в НАТО, что способно остановить российскую агрессию. Об этом в эфире "Эспрессо" сказал председатель парламентского комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, народный депутат Александр Мережко.

Трамп может завершить войну в Украине через 24 часа: в Верховной Раде удивили заявлением

Дональд Трамп

"Я убежден в том, что единственной подлинной гарантией нашей безопасности является вступление в НАТО", — сказал нардеп.

По его мнению, принятие Украины в НАТО – это то, как избранный президент США Дональд Трамп "мог бы выполнить свое обещание уладить эту ситуацию за 24 часа".

Мережко считает, что такие действия действительно остановили бы войну, поскольку кремлевский диктатора Владимир Путин боится НАТО.

Впрочем, народный депутат отметил, что ключевым остается вопрос, как убедить Трампа в том, что Украину нужно сделать членом НАТО. По мнению политика, для этого необходимо налаживать постоянный диалог с вновь избранным президентом США, его командой и сторонниками.

"Надо учитывать то, что Америка является демократической страной, очень многое зависит от избирателей... Если нам удастся убедить избирателей Трампа, на которых он ориентируется как политик, то это тоже влиятельная сила. Я вижу, что такая работа происходит", — сказал он. Сеть

Кроме того, политик предположил, что в преддверии инаугурации коммуникация с командой Трампа может быть более сложной, но после 20 января диалог станет более эффективным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению главы МИД Британии Лемми, Трамп не сможет завершить войну в Украине за 24 часа. Впрочем, по его мнению, возможно, удастся заключить мирное соглашение между Украиной и РФ к Пасхе.




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Источник: https://espreso.tv/polityka-nardep-merezhko-rozpoviv-yak-tramp-mig-bi-vikonati-obitsyanku-zupiniti-viynu-v-ukraini-za-24-godini
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