Точный диагноз от Безуглой: в Украину возвращается практика Советского Союза

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Кречмаровская Наталия
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая, вероятно на фоне последних новостей, комментариев и публичных споров заговорила о карательной психиатрии, применявшейся в советские времена.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Нардеп рассказала о практике карательной психиатрии в Советском Союзе. Это когда здорового человека признают больным, чтобы изолировать, сломать, устранить из публичного пространства. Не лагерь, а больница. Не приговор, а диагноз. Это был не медицинский процесс, а репрессивная разработка. Психиатрия становилась прикрытием пыток, принудительного содержания, уничтожения воли. Для лечения использовали инсулиновые комы, электрошок без анестезии, нейролептики — галоперидол, аминазин, которые вызывали боль, неконтролируемые движения, спутанность сознания, агонию.
По словам нардепки, сейчас происходит новое поколение этого явления. Не через инсулин, а через Facebook, не через галоперидол, а через комментарии якобы "друзей" и экспертов.
Безуглая пояснила, что метод сегодня изменил форму, однако суть осталась. "Нестабильными", "на грани", "эмоционально дисбалансированными" сегодня становятся те, кто говорит неприятное об армии, фронте, провалах, манипуляциях в тылу.
По ее словам, сейчас вместо КГБ – положительные блогеры, вместо медицинского учреждения – лента новостей. Вместо инсулина – атака на репутацию. Однако цель таких действий та же – изолировать, дискредитировать, не дать говорить.
Напомним: портал "Комментарии" писал, Безуглая рассказала, что готовят в Украине.