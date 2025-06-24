Точный диагноз от Безуглой: в Украину возвращается практика Советского Союза

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая, вероятно на фоне последних новостей, комментариев и публичных споров заговорила о карательной психиатрии, применявшейся в советские времена.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

"История знает, как власть может "лечить" тех, кто задает неудобные вопросы. Как "забота о ментальном здоровье" используется в качестве инструмента дискредитации. В СССР это приобрело форму системной практики — карательной психиатрии", — отметила Безугла.

Нардеп рассказала о практике карательной психиатрии в Советском Союзе. Это когда здорового человека признают больным, чтобы изолировать, сломать, устранить из публичного пространства. Не лагерь, а больница. Не приговор, а диагноз. Это был не медицинский процесс, а репрессивная разработка. Психиатрия становилась прикрытием пыток, принудительного содержания, уничтожения воли. Для лечения использовали инсулиновые комы, электрошок без анестезии, нейролептики — галоперидол, аминазин, которые вызывали боль, неконтролируемые движения, спутанность сознания, агонию.

"Суть карательной психиатрии в тоталитарном извращении правды. Когда те, кто не молчит, становятся опасными из-за правдивости. И когда сломать не удается, придумывают "заботу". Но давление на тех, кто не согласен — это не забота. Это не психиатрия. Это старая добрая репрессия в новом виде", — уверена Безуглая.

По словам нардепки, сейчас происходит новое поколение этого явления. Не через инсулин, а через Facebook, не через галоперидол, а через комментарии якобы "друзей" и экспертов.

Безуглая пояснила, что метод сегодня изменил форму, однако суть осталась. "Нестабильными", "на грани", "эмоционально дисбалансированными" сегодня становятся те, кто говорит неприятное об армии, фронте, провалах, манипуляциях в тылу.

"Она слишком эмоциональная." "Ему бы стоило сделать паузу, поговорить с психологом." "Это уже маниакальное состояние." Поздравляю, старая добрая советская методичка”, — убеждена нардеп.

По ее словам, сейчас вместо КГБ – положительные блогеры, вместо медицинского учреждения – лента новостей. Вместо инсулина – атака на репутацию. Однако цель таких действий та же – изолировать, дискредитировать, не дать говорить.

"Но те, кого вчера клеймили как сумасшедших, сегодня в истории. А те, кто "лечил" — стерты или прокляты. Давайте как есть: если говорить неудобно — это диагноз, то мы все должны быть в списках", — отметила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, Безуглая рассказала, что готовят в Украине.