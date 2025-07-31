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Тимошенко поддержала митингующих о НАБУ и САП, но обозвала их

Юлия Тимошенко считает, что протестующие не знают, что такое НАБУ и САП.

31 июля 2025, 14:05
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Slava Kot

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что поддерживает митингующих, которые вышли на протесты против законопроекта №12414 относительно потери независимости САП и НАБУ, за который голосовала сама народная депутат. По словам Тимошенко, протестующие якобы не знают, что такое НАБУ и САП.

Тимошенко поддержала митингующих о НАБУ и САП, но обозвала их

Юлия Тимошенко. Фото из открытых источников

Юлия Тимошенко перед голосованием за проект закона №13533 по восстановлению независимости НАБУ и САП выступила в Верховной Раде, где заявила о "полной поддержке" протестующих, однако упрекнула митингующих, которые, по ее словам, вышли на протесты не зная, что такое НАБУ и САП.

"Я целиком и полностью поддерживаю людей, которые вышли на улицу. Но они вышли не зная, что такое НАБУ и САП. Они вышли за борьбу против борьбы с коррупцией. Они вышли за то, чтобы коррупция в стране прекратилась. Они вышли против беспредела, который их достал", — сказала Тимошенко.

Напомним, что 22 июля Верховная Рада поддержала скандальный законопроект №12414, предусматривающий подчинение независимых антикоррупционных органов САП и НАБУ под руководством Генпрокуратуры. "За" проголосовали 263 народных депутата, в том числе Юлия Тимошенко.

Принятие закона спровоцировало масштабные протесты в Украине, на что отреагировал Зеленский и предложил новый законопроект №13533, возвращающий независимость НАБУ и САП. 31 июля 331 народный депутат поддержал президентский законопроект, а митингующие положительно отреагировали на голосование в Верховной Раде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тимошенко неожиданно объяснила, почему поддержала скандальный законопроект словами, что это "не о НАБУ и не о САП".

Также "Комментарии" писали, что Безуглая снова громко оконфузилась на митинге за возвращение независимости НАБУ и САП.



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