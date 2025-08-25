logo

BTC/USD

110810

ETH/USD

4443.78

USD/UAH

41.43

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Свириденко призналась, где находится ее родной брат
commentss НОВОСТИ Все новости

Свириденко призналась, где находится ее родной брат

Что сообщила Свириденко о выезде ее брата за границу

25 августа 2025, 21:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что ее родной брат проживает за границей.

Свириденко призналась, где находится ее родной брат

Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников

На полях Национального молитвенного завтрака в Киеве 25 августа журналисты спросили у премьера, соответствует ли действительности информация о том, что ее родной брат якобы уехал из Украины во время войны и с тех пор не вернулся, пишет издание "Радио Свобода".

Свириденко ответила, что ее брат выезжал не во время полномасштабной войны, а до начала российского вторжения. На уточняющий вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что ее брат не вернулся в Украину, премьер-министр сказала, что "он проживает за границей".

По данным издания, Виталий Свириденко ранее был депутатом Черниговского областного совета и представлял "Слугу народа". Декларация Виталия Свириденко, как пишет СМИ, говорит о том, что он приобрел квартиру и участок в Великобритании в августе 2022 года.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепы заподозрили Кабмин в профанации.

Народная депутат Украины Нина Южанина, продолжая анализировать проект Программы действий Правительства, констатировала об очередной профанации. Нардепка указала, что в проекте своей Программы действий, которая так и не была подана в ВРУ, что является нарушением ряда законов, правительство декларирует "достойное и справедливое пенсионное обеспечение, борьба с бедностью и обновление социальных стандартов". Критерием выполнения такого мероприятия, как отмечает Южанина, определено, что в 2026 году для 5 млн человек пенсия будет составлять не менее 4000 грн. Однако, по данным Южаниной, по состоянию на 1 июля 2025 года из 10,3 млн пенсионеров 64,3% или 6,62 млн человек уже получали пенсию свыше 4000 грн.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-svyrydenko-brat-prozhyvannya-za-kordonom/33512664.html
Теги:

Новости

Все новости