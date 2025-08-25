Свириденко призналась, где находится ее родной брат

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что ее родной брат проживает за границей.

Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников

На полях Национального молитвенного завтрака в Киеве 25 августа журналисты спросили у премьера, соответствует ли действительности информация о том, что ее родной брат якобы уехал из Украины во время войны и с тех пор не вернулся, пишет издание "Радио Свобода".

Свириденко ответила, что ее брат выезжал не во время полномасштабной войны, а до начала российского вторжения. На уточняющий вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что ее брат не вернулся в Украину, премьер-министр сказала, что "он проживает за границей".

По данным издания, Виталий Свириденко ранее был депутатом Черниговского областного совета и представлял "Слугу народа". Декларация Виталия Свириденко, как пишет СМИ, говорит о том, что он приобрел квартиру и участок в Великобритании в августе 2022 года.

