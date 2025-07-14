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Судьба Кабмина решится в скором времени: названа дата важного события

В Верховной Раде готовятся к серьезным кадровым ротациям — народные депутаты говорят о предстоящем "обновлении" состава правительства

14 июля 2025, 14:00
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Клименко Елена

В среду, 16 июля, в Верховной Раде могут произойти масштабные кадровые перестановки в правительстве, в частности, возможно назначение нового главы Кабмина. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, ссылаясь на инсайдерскую информацию из парламентских кругов.

Судьба Кабмина решится в скором времени: названа дата важного события

Фото: из открытых источников

По словам нардепа, готовится серьезная "перезагрузка" правительства, которую в кулуарах Рады в шутку называют "большой койко-передвижением". Ожидается ряд знаковых решений, включая возможную отставку действующего премьера Дениса Шмыгаля и назначение на его место вице-премьера Юлии Свириденко.

"Следовательно, новая вероятная дата правительственных ротаций — 16 июля. Говорят, что нас ждет масштабная кадровая тасовка, назначение нового премьера, изменения в энергетическом блоке и другие крупные события", — написал Железняк.

Хотя во время действия военного положения закон прямо ограничивает смену руководства страны (согласно статье 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения"), депутат предполагает, что эти нормы могут быть проигнорированы или формально обойдены.

"Закон менять не будут, просто притворятся, что статьи 10 не существует", — добавил он.

Кроме смены премьера, по словам Железняка, ожидается и отставка министра энергетики Германа Галущенко. Его, по всей вероятности, заменит один из представителей нынешней команды.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада может созвать внеочередное заседание для утверждения нового премьер-министра.

Как уже писали "Комментарии", в Украине уже долгое время наблюдается дефицит медиков в определенных местах. Правительство решило стимулировать деньгами выпускников вузов. Такое заявление на заседании правительства сделал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.



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Источник: https://t.me/yzheleznyak/13324
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