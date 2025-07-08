Сегодня бывший главком Валерий Залужный отмечает свой день рождения. Народная депутат Украины Марьяна Безуглая своеобразно поздравила именинника. Она вспомнила Залужному упущенные шансы сменить армию.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

"Поздравляю селфимена, доктора киваловской философии и специалиста по прохождению ВЛК с Днем рождения в Лондоне — с комфортом, в спортзальчике, вместо того, чтобы здесь бороться с нами. "Борьба продолжается" — это наш лозунг, а не Ваша показуха. Стыдно на Вас смотреть и даже противно”, — отметила она.

По ее словам, нынешний ГК – совок. Однако она отмечает, что хотя бы не притворяются и разбираются в войне.

"А Вы — пример нашего поверхностного "зеленого" отбора, который потом породил Вас, Разумкова и еще ряд популистов разного стиля. Ни чести, ни достоинства, ни правды. Да, мы виноваты. Да, виноват Зеленский, что он так выбирает. Но Вы, именно Вы тогда получили уникальный шанс изменить все", — отметила Безусловная.

Нардепка отметила, что желает только здоровья — чтобы побольше взглянуть событий мировой истории, в которые не вписались, имея такой шанс изменить коренным образом армию в 2022, когда все верили и уходили.

“Я верила и следовала за Вами весь 2022-й, но неудобные вопросы только раздражали Вас, а кумовство прикрывалось ложью... "Ребята, держитесь, лайк", — отметила Безуглая.

Народная депутат также отметила, что после освобождения Залужного "небо не упало". Украина провела десятки удачных операций, громит российские склады, стратегические бомбардировщики, украинские военные проводят операцию в Курской области.

"Мы получили и производим новое оружие, запускаем ракеты, создали Силы беспилотных систем и переходим на корпусную систему. F-16 в небе, дроновый флот — в воде. А Вы — в Лондоне", — отметила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Безуглая снова набросилась на Зеленского.