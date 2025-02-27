Стефанчук защищается от нардепов: вернул практику времен Януковича

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук решил вернуть в зал заседаний практику времен Януковича. О "новациях" говорится на официальной странице Софии Федины в Facebook. Нардепка рассказала, как проходило пленарное заседание парламента 27 февраля 2025 года.

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"Заседание началось с "новшеств" в парламенте. Чтобы не было возможности блокировать трибуну или президиум – на дверцы установили новые защелки, которые сняли в 2014 году за Парубия как спикера и Порошенко как президента”, — говорится в сообщении.

Нардепка объяснила, что защелка открывается только при нажатии на кнопку, как когда домофон прикладывают к двери подъезда и эта кнопка расположена у кресла спикера и его заместителя внутри.

“Я хочу сказать, что нас не остановят полметровые дверцы, разве что двухметровая стена. Но это в очередной раз с негативной стороны показывает лицо самого руководства Верховной Рады и авторитарные замашки... власти”, — заявила Федина.

Напомним, что народные депутаты возмущены, как писал портал "Комментарии", их фактически отстранили от разработки соглашения относительно полезных ископаемых. Нардепы два дня подряд требуют заседания и объяснений от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по соглашению о редкоземельных металлах.

Об этом рассказала народный депутат Украины Ирина Фриз в эфире Ранок.LIVE. Нардепка подчеркнула, что правительство фактически отстранило Верховную Раду от работы над документом, хотя по закону международные соглашения должны быть ратифицированы парламентом.

При этом она отмечает, что депутаты не знают содержание соглашения.



