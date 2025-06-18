Стефанчук отрицает об 30-летнем тренде Украины на плохих народных депутатов

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в Украине существует тренд якобы на плохих депутатов. Однако, по его словам, это неправда, ведь украинский парламент отражает слепок общества.

Глава ВРУ Руслан Стефанчук. Фото из открытых источников

В интервью "РБК-Украина" Руслана Стефанчука спросили о реальной численности народных депутатов в парламенте, ведь часть из избранников выехала за границу, оказалась за решеткой, или куда-то исчезла. По словам Стефанчука, несмотря на то, что в ВР исторически минимальное количество народных депутатов, их достаточно для принятия ключевых решений.

"Смотрите, реально у нас 399 народных депутатов. Фактически вы можете увидеть по результатам объединяющих голосований... Но решения, которые объединяют зал, а таких решений много, это вопрос национальной безопасности, евроинтеграционного продвижения, приближения к НАТО, политические заявления — фактически всегда 300 голоса в стенах парламента", — сказал глава Верховной Рады.

Стефанчук подчеркнул, что в украинском парламенте находятся разные депутаты, представляющие слепок общества.

"У нас всегда в Украине, 33 года есть тренд, что депутаты плохие и негодяи — это не так. Потому что это люди, которые исполнили и исполняют свой долг, ту присягу, которую они принесли на верность украинскому народу. Понятно, что у нас есть разные люди. Парламент — это слепок общества", — добавил Стефанчук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине планируется отставка премьера и замена всего правительства.

Также "Комментарии" писали, что народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что Украины, которую мы знали, уже нет и никогда не будет.