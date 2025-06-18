Стефанчук отрицает об 30-летнем тренде Украины на плохих народных депутатов

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Slava Kot
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в Украине существует тренд якобы на плохих депутатов. Однако, по его словам, это неправда, ведь украинский парламент отражает слепок общества.
Глава ВРУ Руслан Стефанчук. Фото из открытых источников
В интервью "РБК-Украина" Руслана Стефанчука спросили о реальной численности народных депутатов в парламенте, ведь часть из избранников выехала за границу, оказалась за решеткой, или куда-то исчезла. По словам Стефанчука, несмотря на то, что в ВР исторически минимальное количество народных депутатов, их достаточно для принятия ключевых решений.
Стефанчук подчеркнул, что в украинском парламенте находятся разные депутаты, представляющие слепок общества.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине планируется отставка премьера и замена всего правительства.
Также "Комментарии" писали, что народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что Украины, которую мы знали, уже нет и никогда не будет.
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