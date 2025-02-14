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Стефанчук обвинил депутатов Порошенко в «политическом шоу»: с радостью смотрят в РФ

Депутаты Порошенко и дальше отстаивают своего лидера, на которого наложили санкции, и блокируют работу Верховной Рады

сегодня, 12:33
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Ткачик Олеся

Народные депутаты "Европейской солидарности", выступающие против введения санкций против их лидера, нардепа Петра Порошенко, снова заблокировали работу Верховной Рады.

Стефанчук обвинил депутатов Порошенко в «политическом шоу»: с радостью смотрят в РФ

Блокирование ВР

На такие действия народных избранников отреагировал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Европейская солидарность или антиевропейская безответственность? Фракция "Европейская Солидарность" продолжает свое политическое шоу в Верховной Раде: блокируют трибуну, блокируют президиум, блокируют парламентский контроль Кабмина в час вопросов к правительству", — сообщил Стефанчук.

По его словам, депутаты еще накануне с пафосом потребовали заслушать министра образования Оксена Лесного.

"Мы должны получить ответы!" – причитали в зале. И что же? Министр пришел, а они взяли и заблокировали заседание. Это такая новая технология контроля исполнительной власти – создать другую проблему, чтобы не услышать решение? – спрашивает председатель ВР.

При этом он сообщил, что парламент должен рассмотреть вопросы качества образования, зарплат учителей и обучения детей в укрытиях, но у фракции ЕС другие приоритеты.

"Блокировать работу Верховной Рады в то время, когда страна воюет – это игра на руку Кремлю. Это не оппозиция. Это саботаж. И это особенно абсурдно, если учесть, что эти люди называют себя Европейской Солидарностью. На самом деле это антиевропейская безответственность", — подчеркнул Стефанчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 13 февраля народные депутаты от "Европейской солидарности" заблокировали работу Верховной Рады на фоне решения СНБО о введении санкций против их лидера Петра Порошенко.




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Источник: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid025T2bztXpHCVSqBBnfrdwNMRovUHwYouY4jJkR769CumQcpo7YHja7PdA9PingLvHl
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