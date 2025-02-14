Стефанчук обвинил депутатов Порошенко в «политическом шоу»: с радостью смотрят в РФ

Народные депутаты "Европейской солидарности", выступающие против введения санкций против их лидера, нардепа Петра Порошенко, снова заблокировали работу Верховной Рады.

Блокирование ВР

На такие действия народных избранников отреагировал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Европейская солидарность или антиевропейская безответственность? Фракция "Европейская Солидарность" продолжает свое политическое шоу в Верховной Раде: блокируют трибуну, блокируют президиум, блокируют парламентский контроль Кабмина в час вопросов к правительству", — сообщил Стефанчук.

По его словам, депутаты еще накануне с пафосом потребовали заслушать министра образования Оксена Лесного.

"Мы должны получить ответы!" – причитали в зале. И что же? Министр пришел, а они взяли и заблокировали заседание. Это такая новая технология контроля исполнительной власти – создать другую проблему, чтобы не услышать решение? – спрашивает председатель ВР.

При этом он сообщил, что парламент должен рассмотреть вопросы качества образования, зарплат учителей и обучения детей в укрытиях, но у фракции ЕС другие приоритеты.

"Блокировать работу Верховной Рады в то время, когда страна воюет – это игра на руку Кремлю. Это не оппозиция. Это саботаж. И это особенно абсурдно, если учесть, что эти люди называют себя Европейской Солидарностью. На самом деле это антиевропейская безответственность", — подчеркнул Стефанчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 13 февраля народные депутаты от "Европейской солидарности" заблокировали работу Верховной Рады на фоне решения СНБО о введении санкций против их лидера Петра Порошенко.



