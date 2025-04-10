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Статус оккупированных территорий могут заморозиться на 15 лет: что известно

Ермак сообщил, что Украина не откажется от своих территорий, однако прямо на вопрос о заморозке статуса оккупированных территорий не ответил

сегодня, 13:16
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Ткачик Олеся

Международное сообщество призывает Соединенные Штаты избегать компромиссов с Россией, которые могут привести к признанию ее претензий в Крым и другие временно оккупированные украинские территории. В Офисе президента Украины прокомментировали, готово ли государство согласиться на заморозку статуса этих земель на длительный период.

Статус оккупированных территорий могут заморозиться на 15 лет: что известно

Война в Украине

В частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera рассказал о позиции Украины относительно статуса оккупированных территорий.

На вопрос журналистов, рассматривает ли Киев возможность уступок по оккупированным территориям в обмен на так называемый "стабильный мир", Ермак заверил, что Украина никогда не признает российскую оккупацию.

Мы никогда не признаем законность российской оккупации наших регионов силой. Для нас это красная линия. Во-вторых, еще требуются серьезные гарантии безопасности. И Россия должна думать о военных репарациях", — подчеркнул Ермак.

Также в разговоре подняли тему вероятного "замораживания" статуса оккупированных территорий сроком на 15 лет. Однако глава ОП подчеркнул, что сейчас не время для таких обсуждений.

"Давайте шаг за шагом: сначала полное прекращение огня", – сказал глава Офиса президента.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Ильхам Алиев сомневается, что между Украиной и Россией скоро наступит мир. По его словам, РФ не намерена отказываться от захваченных территорий, а Украина, что логично, не хочет дарить их Кремлю. Также Алиев подверг критике идею с введением миротворцев на линию разграничения. По его словам, таким образом, государство должно признать, что оно потеряло свои территории.




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Источник: https://www.corriere.it/esteri/25_aprile_09/yermak-l-america-sta-capendo-che-il-problema-e-putin-presto-nuovi-negoziati-bf988abd-b710-406b-b50c-954ed85f4xlk.shtml
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