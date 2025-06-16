Станет прорывом встреча Зеленского и Трампа на саммите G7: озвучен неоднозначный сценарий

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встречу с Дональдом Трампом на полях стартовавшего в Канаде саммита G7. Несмотря на значимость этого события, большого прорыва от разговора между лидерами не стоит ожидать, заявил политолог Владимир Фесенко.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что ключевой целью для Украины должно стать четкое донесение собственной позиции. В то же время, по его словам, необходимо выбрать взвешенный, дипломатический тон в диалоге с Трампом. В качестве удачной коммуникации он напомнил короткий, но эффективный разговор, который состоялся в Риме во время прощания с Папой Франциском. Сейчас также важно дать понять американской стороне реальный масштаб эскалации со стороны РФ и нарушение Путиным предварительных договоренностей, в частности, об обстрелах энергетической инфраструктуры.

Политолог подчеркнул: Украине не следует оказывать давление на Трампа, особенно в вопросах санкций — такая тактика может иметь обратный эффект.

По словам эксперта, саммит G7 имеет более широкое значение и для глобального контекста. В частности, он станет площадкой для выработки совместной позиции Запада по конфликту между Ираном и Израилем.

"Мы видим разницу в оценках — Путин предлагает посредничество, Трампу это нравится, а Макрон ставится критически. Пока нет понимания, как именно Запад будет реагировать: будет ли давление на Иран, или на Израиль, и появится ли единая позиция — вопрос открытый", — пояснил политолог.

Фесенко также подчеркнул, что переговоры между Украиной и Россией в настоящее время фактически заблокированы. В этой ситуации США и прежде всего Трамп должны определить свое видение дальнейших действий. В то же время он отметил, что пока не видит признаков решительности со стороны Трампа, назвав это "состоянием политической неопределенности", которое может быть обусловлено как внутренними конфликтами в администрации, так и настроением самого политика.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский отметил критическую важность поддержки со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины за свое существование и независимость. Во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, украинский лидер ответил на вопросы журналистов относительно нынешней ситуации с американской помощью.