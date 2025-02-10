Стало известно, почему Зеленский заговорил о выборах на оккупированных территориях

Президент Владимир Зеленский, обсуждая тему возможных выборов, поинтересовался, как люди могут голосовать на оккупированных территориях. В этом случае выборы будут проходить под контролем россиян. Как подчеркнул президент, это будет тот же референдум под дулами автоматов, как в Крыму.

Владимир Зеленский

По всей видимости, предполагает политтехнолог Олег Постернак, президент сделал такое заявление не просто так.

Он предположил, если РФ будет настаивать на своей любимой мантре о "нелегитимности" и т.п., а администрация Трампа будет дальше продвигать повестку дня по выборам, Украина поставит во время движения в мир вопрос проведения выборов по украинскому праву на всей международно признанной территории (возможно, к линии разграничения февраля 2022 года).

А это, говорит Постернак, потребует обсуждения статуса оккупированных территорий. И это обсуждение может пойти в разрез с конституционными проделками Кремля в 2022 году, который по напыщенному принципу закрепил оккупированные части в своем основном законе.

"РФ хочет выборов на территории Украины? Тогда Украина вправе потребовать в соответствии с международным правом обеспечить их проведение на всей территории Украины. При условии военного контроля над ними такой возможности нет, поэтому РФ должно вывести войска", — отметил эксперт.

Именно такой аргументацией в марте-апреле 2022 года украинские власти объясняли необходимость проведения референдума на всей территории в пределах до 24.02 по проекту договора о нейтралитете и гарантиях безопасности (в народе несуществующий Ссамбульский договор).

"Хотите нейтралитет – нужна воля народа, но референдум будет законен в случае его организации на всей территории Украины, поэтому выводите войска! И тогда армия РФ сбежала из Киевщины, Сумщины и Черниговщины", – говорит эксперт.

В этом контексте он обратил внимание на мнение западных экспертов о том, что Путин может вернуть Украине часть территорий в обмен на выход из Курской области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приостановление военного положения для проведения выборов может привести к потере боеспособности украинской армии.



