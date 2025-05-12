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Стало известно, почему Зеленский согласился на переговоры с Путиным

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле

сегодня, 22:55
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Автор:
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Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден был согласиться на участие в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Причиной такого решения стало нежелание оскорбить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Стало известно, почему Зеленский согласился на переговоры с Путиным

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом сообщает The Guardian.

Согласно публикации, европейские дипломаты сообщили, что сообщение Трампа в соцсетях, в котором тот настаивает на немедленном начале мирных переговоров между Украиной и Россией, осложнил, а возможно, и поставил под угрозу планы Европейского Союза по убеждению США ввести санкции против России из-за ее отказа поддержать американскую и3.

Как пояснили дипломаты, Зеленский вынужден был согласиться по приглашению Путина принять участие в переговорах в Стамбуле, опасаясь вызвать недовольство у Трампа.

По информации источников The Guardian, предложение Путина было сделано, чтобы не допустить конфронтации с американским лидером и одновременно избежать растущего давления со стороны европейских стран, выступающих за введение более строгих санкций.

Западные дипломаты также подчеркнули, что у них нет никаких доказательств того, что Трамп координировал свои действия с российским лидером.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе узнали, что произошло с запретом для Зеленского на переговоры с Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский теоретически может пойти на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным даже при указе 2022 года, которым такой диалог был формально запрещен. Об этом пишет Politico.

Один из чиновников украинских властей на условиях анонимности сообщил изданию, что упомянутый документ имел целью заблокировать неофициальные контакты отдельных украинских политиков с представителями страны-агрессора, а не ограничить возможность официального диалога на уровне глав государств.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/may/12/europe-donald-trump-ukraine-immediate-peace-talks-russia
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