Стало известно, почему Умерова назначили секретарем СНБО: какую задачу получил

Во время перестановки Кабмина Рустем Умеров был уволен с должности министра обороны и назначен президентом Украины Владимиром Зеленским, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Народный депутат Роман Костенко считает причиной такого решения стала возможность Умерова вести переговоры с Россией.

Рустем Умеров. Фото из открытых источников

Секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке и народный депутат Роман Костенко в эфире Radio NV предположил, почему Рустем Умеров стал секретарем СНБО. По его словам, Умеров уже имеет опыт ведения переговоров с Россией и будет вовлечен в следующие возможные раунды.

"Рустем использовался, привлекался Офисом президента для ведения переговоров в Турции. Он когда-то учился в Турции, у него, как я понимаю, там близкие связи, он знает страну. Также и в Саудовской Аравии. Думаю, одна из версий — ему дали статус, чтобы он продолжал заниматься переговорами, чтобы это был не просто человек без должности", — считает Костенко.

Исходя из этого, Костенко считает, что Офис президента будет и дальше заниматься переговорами с Россией.

Напомним, что сначала прогнозировалось, что Рустем Умеров после увольнения из главы Минобороны поедет послом Украины в США. Однако в последний момент все переигралось и будущим послом станет бывшая вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, какие задачи ставит перед Умеровым в новой должности.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сообщил, кто станет новым министром обороны.