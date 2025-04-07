Стало известно о трех "красных линиях" Украины в соглашении о ископаемых из США

Требования США по соглашению о добыче полезных ископаемых могут угрожать экономическому суверенитету Украины, считает эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он озвучил свое мнение в эфире "Ранок.LIVE", подчеркнув, что украинская делегация отправится в Соединенные Штаты, чтобы отстоять национальные интересы во время дальнейших переговоров.

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Эксперт указал на несколько "красных линий" в текущем варианте соглашения, которое, по его мнению, может иметь серьезные последствия для экономической независимости Украины. Первая из них касается признания долга, который в настоящее время составляет около 112–113 миллиардов долларов США из-за предоставленных администрацией Байдена грантов. Пендзин отметил, что это создает риски для финансовой устойчивости страны в будущем.

Вторым проблемным условием является перенаправление рентных платежей из украинского бюджета в общий Фонд, который будет создан в рамках соглашения. По словам эксперта, доходная часть этого Фонда будет включать средства, в частности, от государственных и частных предприятий, занимающихся разработкой полезных ископаемых на территории Украины.

Третья проблема заключается в праве вето, которое будет иметь США в контексте привлечения иностранных инвесторов в Украину, что может значительно ограничить возможности привлечения капитала из других стран, в частности из Европы. Пендзин подчеркнул, что это может оказаться существенным барьером для европейской интеграции Украины и ее экономического развития.

28 марта Украина получила от США расширенный текст соглашения по редкоземельным металлам через официальные дипломатические каналы. Украинская сторона начала изучать документ и провела первый раунд консультаций с США.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что Глава американского Министерства финансов Скотт Бессент считает, что Украина должна была подписать соглашение о редкоземельных металлах к визиту президента Владимира Зеленского в США. Об этом он рассказал в интервью телеведущему Такеру Карлсону.