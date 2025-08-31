Стало известно, кто может заменить Парубия в Верховной Раде

После убийства народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Андрея Парубия во Львове встал вопрос, кто может занять его место в Верховной Раде IX созыва. Согласно данным Центральной избирательной комиссии и сайта Верховной Рады, вероятной кандидаткой является Татьяна Черновол — военнослужащая, журналистка, бывший народный депутат VIII созыва и общественный деятель.

Татьяна Черновол. Фото из открытых источников

Фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде представлена 27 народными депутатами. Андрей Парубий занимал второе место в списке, а Татьяна Черновол занимает 27-е. Однако в ВР по партийному списку "ЕС" было 24 человека, а еще три были избраны в одномандатных округах. Таким образом, из партии должны выйти минимум три человека для возможности получить депутатский мандат для Черновол.

Татьяна Черновол может заменить в Верховной Раде Андрея Парубия

Ирины Луценко и Михаил Забродский оставили свои мандаты в 2019 и 2023 годах, а их заменили два предыдущих кандидата перед Черновол — Владимир Вятрович и Ирина Никорак. Таким образом, Татьяна Черновол – следующая кандидатка, которая может заменить убитого Андрея Парубия.

Кто такая Татьяна Черновол

Татьяна Черновол – журналистка-расследовательница, участница Революции Достоинства и политический деятель. В прошлом созыве Верховной Рады она входила во фракцию "Народный фронт" и работала в Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны. Перед депутатской карьерой Черновол была правительственной уполномоченной по антикоррупционной политике, а также советницей министра внутренних дел.

Ее биография отмечена активной гражданской позицией и участием в борьбе за независимость Украины. В 2013 году она пережила покушение на жизнь, а в 2014 году принимала участие в обороне Мариуполя в составе батальона "Азов". В том же году потеряла на войне мужа.

Черновол на войне России против Украины

С первого дня полномасштабного вторжения России Черновол сражается в составе Вооруженных сил Украины. Она командовала расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" в составе 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна и имеет офицерское звание.

Убийство Андрея Парубия: что известно

30 августа во Франковском районе Львова был убит Андрей Парубий. Нападающий замаскировался под курьера службы Glovo, был в черном шлеме и передвигался на электровелосипеде. После стрельбы он спрятал пистолет в сумку и скрылся. На месте обнаружили восемь гильз. Правоохранители расследуют обстоятельства преступления, личность убийцы пока не установлена.

