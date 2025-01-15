Стало известно, когда Зеленский встретится с Трампом и чего ждет от переговоров

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу, где у него была запланирована встреча с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском. Во время пресс-конференции Зеленский рассказал о подготовке ко встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Фото портал "Комментарии"
По словам украинского президента, встреча состоится после инаугурации Трампа, переговоры уже готовятся, однако о точной дате говорить пока рано. Владимир Зеленский коротко очертил вопросы, которые планирует обсудить с Трампом.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", прокомментировал очередные призывы США о необходимости уменьшить мобилизационный возраст. Он отметил, что Украина уже неоднократно слышала сигналы о возрасте военных и мобилизационном возрасте. По его словам, подобные призывы звучат и от США, и от представителей стран НАТО.
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