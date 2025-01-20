Стало известно, как "тысяча Зеленского" изменила отношение украинцев к власти

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 8,2 млн украинцев уже воспользовались программой "Зимняя еПоддержка", которая также известна под названием "тысяча Зеленского". Общее количество заявок на выплату тысячи гривен в "Дия" превысило 10 млн, что, по словам Шмыгаля, свидетельствует о своевременности и важности помощи от правительства. Компания Active Group провела исследования и спросила украинцев о том, как изменилось их отношение к власти после выплаты "тысячи Зеленского".

Тысяча гривен от Зеленского

Согласно исследованию Active Group, у 1% украинцев существенно улучшилось отношение к действующей украинской власти после внедрения программы "Зимняя еПоддержка". Еще 7% указали, что отношение немного улучшилось.

"Тысяча Зеленского" немного ухудшила отношение у 7,6% респондентов, а 15,9% отметили, что существенно ухудшили свое отношение после введения программы. Однако большинство, 64% украинцев заявили, что у них "Зимняя еПоддержка" не изменивша отношение к власти.

Также Active Group спросили, как инициатива раздачи денег от власти изменит материальное состояние украинцев. Около 13% отметили, что "Зимняя еПоддержка" улучшит их состояние. 6% полагает, что ухудшит, а почти 78% ответили, что "тысяча Зеленского" не изменит материальное состояние украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какое истинное влияние "тысячи Зеленского" и кэшбека на ВВП получила Украина. "Зимняя еПоддержка" в 2024 году прибавила к росту ВВП страны 0,023%, а "Национальный кэшбек" — 0,001%, что стало одним из наименьших факторов для увеличения ВВП.

Также "Комментарии" писали о том, на что украинцы потратят деньги из "тысячи Зеленского". Известно, сколько готовы задонатить на ВСУ.