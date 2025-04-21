Стало известно, к чему приведет отказ Украины от соглашения Трампа и Путина

Даже если президенту США Дональду Трампу удастся достичь определенных договоренностей с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу завершения войны, Украина имеет право отказаться от их выполнения в случае нарушения ее ключевых принципов. Об этом заявил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международной безопасности и энергетике Михаил Гончар.

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По мнению Гончара, ни одна третья сторона не может принимать решения о будущем Украины без ее участия. Он подчеркнул, что принцип "ничего о нас без нас" остается неизменным, особенно в контексте попыток сделать Украину инструментом торгов между геополитическими игроками.

"Это не просто политический предел — это вопрос выживания нации. Нельзя говорить о уступках, когда речь идет о фактическом уничтожении государства под видом "мира"", — подчеркнул эксперт.

Гончар также отметил, что дипломатические процессы продолжаются и некоторые страны верят в возможность повлиять на позицию Трампа. В то же время он лично скептически относится к такому сценарию, учитывая непредсказуемость политики Трампа.

"Трампа может меняться кардинально — сегодня одно решение, завтра другое. Это создает риски для стратегических договоренностей", — пояснил он.

По мнению эксперта, в США еще должно прийти к пониманию, что внешнеполитические подходы Трампа разительно отличаются от курса нынешней администрации. Такая нестабильность создает дополнительные вызовы для Украины.

"Это игра с огнем: если Трамп однажды изменит позицию в пользу Украины, это не гарантирует, что в следующий раз он снова не изменит курс", — подытожил Гончар.

"Комментарии" уже писали, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным обсуждалось мирное соглашение, включающее пять украинских "территорий".