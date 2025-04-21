Стало известно, к чему приведет отказ Украины от соглашения Трампа и Путина

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Клименко Елена
Даже если президенту США Дональду Трампу удастся достичь определенных договоренностей с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу завершения войны, Украина имеет право отказаться от их выполнения в случае нарушения ее ключевых принципов. Об этом заявил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международной безопасности и энергетике Михаил Гончар.
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По мнению Гончара, ни одна третья сторона не может принимать решения о будущем Украины без ее участия. Он подчеркнул, что принцип "ничего о нас без нас" остается неизменным, особенно в контексте попыток сделать Украину инструментом торгов между геополитическими игроками.
Гончар также отметил, что дипломатические процессы продолжаются и некоторые страны верят в возможность повлиять на позицию Трампа. В то же время он лично скептически относится к такому сценарию, учитывая непредсказуемость политики Трампа.
По мнению эксперта, в США еще должно прийти к пониманию, что внешнеполитические подходы Трампа разительно отличаются от курса нынешней администрации. Такая нестабильность создает дополнительные вызовы для Украины.
"Комментарии" уже писали, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным обсуждалось мирное соглашение, включающее пять украинских "территорий".
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