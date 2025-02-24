США таки получат в украинские ископаемые: что говорят в Кабмине

Переговоры между командами Украины и США о редкоземельных металлах близятся к завершению, и они прошли очень продуктивно. Об этом сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Twitter.

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По ее словам, на переговорах удалось согласовать большинство ключевых аспектов.

"Мы планируем быстро завершить процесс, чтобы продолжить его подписание. Надеемся, что лидеры Украины и США быстро утвердят соглашение в Вашингтоне, чтобы подтвердить нашу преданность на долгие годы вперед", — отметила Стефанишина.

Недавно США предложили Украине подписать соглашение, включающее передачу части украинских редкоземельных металлов в пользу Америки. Кроме того, Вашингтон предложил создать фонд на сумму 500 миллиардов долларов, в который будут направляться доходы от продаж редкоземельных металлов. Согласно этой инициативе США получат экономические и управленческие права в этом фонде. По словам президента США Дональда Трампа, таким образом, Украина могла бы "отдать долг" за оказанную помощь.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что США предоставили Украине помощь на сумму 100 миллиардов долларов, и он не признает гранты долгами.

Ранее в США сообщали, что соглашение между Украиной и Америкой должно было быть подписано еще на прошлой неделе. Однако, по информации Sky News, Зеленский не готов подписать соглашение из-за "проблемных вопросов".

Как уже писали "Комментарии", министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение между США и Украиной, предусматривающее сотрудничество в сферах стратегических минералов, энергетики и государственных предприятий, содержит "неявную гарантию" экономической безопасности. Он считает, что таким образом Украина может вернуться в мир.