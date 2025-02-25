США отступают: какой максимум может "выторговать" Украина

Президент США Дональд Трамп резко изменил риторику в отношении Украины – и вместо всесторонней поддержки начал выдвигать требования. При этом Америка приступила к сближению с Россией.

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Политтехнолог Олег Постернак убежден, что Америка идет от Украины — сотрудничество безопасности будет и дальше идти на спад, это неотвратимый процесс. Об этом он сказал в эфире "Киев24".

“Безопасное сотрудничество между Украиной и США будет постепенно спадать, сворачиваться. Это уже неотвратимый процесс. Мы уже не сможем изменить политику США. Постепенно затормозить – да. Постепенно создать впечатление, что Зеленский встретится с Трампом – да. Постепенно в диалоге там по соглашению о недрах получить максимально выгодные Украине пункты – да. Но вернуть Америку предыдущий статус в период Байдена мы никогда уже не сможем. Забудьте об этом, нам нужно просто жить в новой реальности”, – объяснил эксперт.

По его словам, Трамп делает все возможное, чтобы все путались в его заявлениях. Эксперт отметил, что Трамп сам не знает, когда состоится встреча с Путиным или Зеленским. И даже если первым будет Путин, это не катастрофа для Украины.

Напомним, что западные партнеры Украины, как писал портал "Комментарии", начинают постепенно менять риторику в отношении войны в Украине. И пока в европейских странах отмечают агрессию со стороны России, в США начинают продвигать тезис о провокации войны и не обязательно со стороны России.

Такая ситуация имеет принципиальное значение, ведь изменение ролей в этой войне ведет к переосмыслению концепции ответственности за войну.