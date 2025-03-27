США изменили правила игры: Зеленский рассказал о сделке по полезным ископаемым

В четверг, 27 марта, в сети появились новые условия соглашения о полезных ископаемых, предлагаемых Соединенными Штатами. Однако этот вариант не окончательный – американская сторона постоянно вносит изменения, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих" президент Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский

По его словам, Украина уже рассмотрела множество вариаций соглашения, а переговоры по его согласованию продолжаются. Условия документа регулярно корректируются и украинско-американские команды продолжают работу над его окончательной версией.

"Мне кажется, будто мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а потом полное соглашение… Америка сейчас меняет эти правила и предлагает сразу соглашение полное. А полное соглашение требует детального изучения, потому что это серьезные соглашения, ратифицированные в парламенте", — отметил Зеленский.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что необходимо действовать взвешенно, без спешки и лишних эмоций. Украинские юристы тщательно изучат документ и все рациональные предложения будут поддержаны. В то же время, подчеркнул Зеленский, о заключении соглашения пока говорить рано, поскольку его условия постоянно меняются.

При этом стало известно, что в последней редакции договора США предлагается включить в соглашение не только редкоземельные металлы, но и нефть, газ и портовую инфраструктуру. Также в документе отмечается, что управление соответствующим фондом будут осуществлять пять человек, три из которых будут представителями США. Решения будут приниматься большинством голосов. Согласно проекту соглашения, финансовые поступления будут сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу. Никаких гарантий безопасности Украины соглашение не предусматривает. При этом вкладом США в фонд будет считаться помощь, предоставленная Украине с 2022 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Раде пообещали тщательно изучить текст соглашения с США перед ратификацией.



