Сотрудники УГО не пропускали нардепов в Верховную Раду: детали скандала

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал о скандале, который вчера, 12 марта, имел место в парламенте. В частности, по его словам, сотрудники государственной охраны не пропустили часть нардепов на их рабочее место.

Скандал в ВР

"Вчера была скандальная ситуация у Совета сотрудники УГО (государственная охрана) не пускали часть депутатов в Раду. Дошло до того, что в зале проголосовали 210 голосов (из 150 необходимых) вызвать в зал начальника УГО к 13:00", — рассказал нардеп.

По его словам, начальник УГО в 13 часов не прибыл в парламент, потому что "ушел на заседание Ставки".

"На что коллеги в зале справедливо отмечают, что Стефанчук тоже член Ставки, но сейчас работает в зале, как и положено. Короче, сегодня тоже не будет этого начальника УГО. Какая-то другая причина", – говорит Железняк.

По убеждению нардепа, такого неуважительного отношения к Верховной Раде никогда не было.

"Я вот смотрю на все это, фиг с ним, с этим УГО (не очень важно), но этот Совет и, в частности, Коалиция опустила себя настолько уж, что до этого в зал не приходили на вызов Министры, Генпрокурор и председатели правоохранительных органов, а сейчас даже какой-то начальник УГО и тот открыто послал", — говорит Железняк.

Хотя, добавляет он, можно ожидать от зала, которые даже после переговоров министра иностранных дел не хотели заслушать и на час вопросов правительства задали вопрос социальной политики.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что между Украиной и США состоялись переговоры в Саудовской Аравии. По их итогам стало известно, что Киев согласился на перемирие на фронте сроком 30 дней.



