СМИ: У Порошенко стало больше денег - за август рекордно обогатился почти на 1 млрд грн

За август 2025 года народный депутат Петр Порошенко обогатился почти на 1 млрд грн, что в 6 раз больше, чем за весь довоенный 2021 год.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Общий доход Порошенко за август составил более 932 млн грн. Для сравнения средний месячный доход политика в 2024 году составил всего 385 млн грн, в 2023 году – 120 млн грн, а в 2022 году – 119 млн грн, пишет издание "Униан".

Основную часть доходов Порошенко, как и в предыдущие годы, составляют дивиденды, доход от ценных бумаг и корпоративных прав, а также финансовые поступления от компаний, связанных с бизнес-структурами политика.

"Наибольшее количество поступлений лидер "Европейской солидарности" получил от компании Sequent / Rothschild Trust, которые обеспечили более 80% от всех доходов, остальные — возврат стоимости и проценты по облигациям международных корпораций и банков от выведенных из Украины средств", — пишет издание.

Издание напомнило, что Петр Порошенко находится под санкциями СНБО. По информации СМИ, перед введением санкций Порошенко, вероятно, вывел за границу более миллиарда гривен.

Ранее отмечалось, что народный депутат Петр Порошенко, вероятно, причастен к финансовым сделкам с государственными ценными бумагами (ОВГЗ), которые олигарх покупал через свой банк за донаты украинцев. Основным инструментом заработка, как пишет издание, оказались благотворительные фонды нардепа, собирающие деньги на ВСУ, но направляющие их на заработок для лидера "Евросолидарности".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные резко раскритиковали слова нардепа Порошенко Синютки и напомнили, при ком разворовали оборонку.