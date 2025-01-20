СМИ: У Порошенко признали, что Севастополь – это Россия, чтобы сохранить свой завод в Крыму

Как сообщает УНИАН, в уголовных производствах по нардепу Петру Порошенко расследуется новый эпизод государственной измены. По информации журналистов, речь идет о бизнесе народного избранника в РФ и на оккупированных территориях и финансировании российской армии.

Петр Порошенко

В частности, как говорится в материале УНИАН, по данным источников в правоохранительных органах, в новых эпизодах государственной измены относительно Порошенко речь якобы идет об уплате значительного объема налогов в бюджет РФ, а также о факте признания Севастополя российским городом, где расположен "Севморзавод", принадлежавший компании Порошенко.

"После аннексии Крыма Россией предприятие "Севастопольский морской завод", принадлежавшее Петру Порошенко, вступило в переписку с российским Министерством промышленности и торговли. В этой переписке завод и его менеджер (бизнес-партнер Порошенко – ред.) Константин Картошкин заявили, что Севастополь является российским городом федерального значения, а также предоставили соответствующую информацию о финансово-экономических показателях предприятия российскому органу. Кроме того, на "5 канале" Порошенко выступил его менеджер, где заявил, что у Севастопольа есть неопределенный, точнее непонятный статус, периодически используя словосочетание "на Украине", — говорится в статье УНИАН.

В материале отмечается, что одним из доказательств сотрудничества Порошенко и его бизнес-партнеров из РФ является то, что принадлежащий ему завод российские власти долго не национализировали, в отличие от многих украинских компаний, которые были национализированы сразу.

Также в статье отмечается, что после управления активами в Крыму Порошенко назначил Картошкина руководить государственным имуществом.

"Петр Порошенко имеет совместный бизнес с Константином Картошкиным. Несмотря на то, что тот от имени компании Порошенко вступил в коллаборацию с российскими властями, Порошенко назначил его руководителем одного из крупнейших государственных военных заводов – "Заря-Машпроект", – отмечает издание.

Как говорится в материале, и здесь не обошлось без скандалов. В частности, в 2024 году Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по Картошкину.

"По данным следствия, Картошкин вместе с Порошенко завладели средствами николаевского государственного предприятия "Заря-Машпроект" на сумму $71,6 млн, что составило 1,4 млрд грн. по курсу НБУ на момент совершения преступления. Дело Порошенко в НАБУ было выделено в отдельное производство, а материалы его менеджера Картошкина переданы в Высший антикоррупционный суд", – говорится в материале.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в 2021 году Государственное бюро расследований возбудило в отношении Петра Порошенко уголовное производство по так называемому "угольному делу". Кроме того, политику было объявлено подозрение в государственной измене и сговоре с Россией и "Л/ДНР". Порошенко подозревают в том, что он способствовал деятельности террористических организаций, потому что Украина отказала от угля из Южной Африканской Республики в пользу угля с предприятий на оккупированных территориях, при этом платя деньги за уголь непосредственно террористам так называемых "ДНР" и "ЛНР".



