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Ткачик Олеся
Как сообщает УНИАН, в уголовных производствах по нардепу Петру Порошенко расследуется новый эпизод государственной измены. По информации журналистов, речь идет о бизнесе народного избранника в РФ и на оккупированных территориях и финансировании российской армии.
Петр Порошенко
В частности, как говорится в материале УНИАН, по данным источников в правоохранительных органах, в новых эпизодах государственной измены относительно Порошенко речь якобы идет об уплате значительного объема налогов в бюджет РФ, а также о факте признания Севастополя российским городом, где расположен "Севморзавод", принадлежавший компании Порошенко.
В материале отмечается, что одним из доказательств сотрудничества Порошенко и его бизнес-партнеров из РФ является то, что принадлежащий ему завод российские власти долго не национализировали, в отличие от многих украинских компаний, которые были национализированы сразу.
Также в статье отмечается, что после управления активами в Крыму Порошенко назначил Картошкина руководить государственным имуществом.
Как говорится в материале, и здесь не обошлось без скандалов. В частности, в 2024 году Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по Картошкину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в 2021 году Государственное бюро расследований возбудило в отношении Петра Порошенко уголовное производство по так называемому "угольному делу". Кроме того, политику было объявлено подозрение в государственной измене и сговоре с Россией и "Л/ДНР". Порошенко подозревают в том, что он способствовал деятельности террористических организаций, потому что Украина отказала от угля из Южной Африканской Республики в пользу угля с предприятий на оккупированных территориях, при этом платя деньги за уголь непосредственно террористам так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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