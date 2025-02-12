СМИ сообщили новые подробности сдачи Крыма под ЧФ России: Порошенко «лично лоббировал»

Как сообщает издание "Украинские новости", Петр Порошенко якобы потребовал учесть интересы России при размещении флота РФ в Крыму, чтобы зарабатывать на обслуживании российских военных кораблей на своем "Севморзаводе" в Севастополе, вопреки рекомендациям СНБО.

Петр Порошенко

В частности, журналисты приводят слова Порошенко, где он объясняет необходимость подписания Харьковских соглашений с учетом интересов России. По его словам, Украина нашла формулу, согласно которой было возможно стремительное снижение цены на газ для Украины. По мнению Порошенко, Россия предложила формулировку, которая давала ей возможность объяснить своему населению, почему она пошла на такое, а с другой — мастерски не создав прецедент для других стран".

"Что касается соглашения по Черноморскому флоту, то России нужно было найти взаимоприемлемый вариант формулы расчетов и не создать прецедент для других стран (применительно к пересмотру цены на газ)" — об этом, как пишут "Украинские новости", сказал Порошенко в интервью Мустафе Найему после подписания Харьковских соглашений.

Также, по данным издания, продолжение размещения ЧФ РФ в Крыму и поддержание экономических отношений с Россией якобы было выгодно Порошенко для получения собственной прибыли.

По информации журналистов, именно поэтому Порошенко на посту министра иностранных дел якобы и лоббировал подписание Харьковских соглашений, которые взамен скидки на газ продолжали пребывание черноморского флота РФ еще на 25 лет.

"Эксперты также отмечают, что он тотально зависел от России бизнесом и заработками в России. Среди прочего, в то время он почти завершил соглашение о покупке "Севморзавода", поэтому имел личную заинтересованность в продолжении пребывания флота РФ в Крыму для ремонта ее кораблей", — пишет издание.

Также там процитировали Порошенко, комментировавшего соглашения в интервью "Эхо Москвы".

Вот объясните, почему мы отправляем корабли Черноморского флота РФ на модернизацию не на заводы в Севастополе, а в страны НАТО? Ведь на заводах Севастополя работают в том числе граждане РФ!", — подчеркивал Петр Порошенко.

В материале "Украинских новостей" указывается, что такие действия Порошенко могли способствовать оккупации Крыма в 2014 году.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Порошенко, будучи главой МИД, четко заявил Лаврову, что Киев не хочет пересматривать соглашение о базировании российского флота в Крыму.



