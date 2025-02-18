СМИ: Порошенко якобы дважды сказал неправду, чтобы оправдать живущих в Лондоне сыновей

Как сообщает издание "Украинские новости", лидер фракции "Евросолидарность" Петр Порошенко, вероятно, сообщил журналистам неправду, когда комментировал информацию о своих сыновьях, находящихся в Лондоне. В частности, как говорится в статье, первой якобы неправдой, стало заявление Порошенко о том, что его сын Алексей не нарушал закон и не является уклонистом.

Порошенко и его сын Алексей

"По словам отца, Порошенко-младший просто "работает в крупной международной корпорации, учится и полностью подпадает под требования закона". При этом гетман никак не прокомментировал тот факт, что Алексея недавно оштрафовали за уклонение от мобилизации. Умолчал Петр и об аресте всех активов сына за уклонение от ВСУ. А на сына, кстати, переписаны около 1,2 миллиарда долларов активов отца. Команда Порошенко фактически признала, что сын – уклонист, потому что не пошла в суд опровергать штраф, а официально оплатила его", — пишут "Украинские новости".

Кроме того, в материале подчеркивается, что, якобы, "вторая ложь", это слова Порошенко о том, что его сын до полномасштабного вторжения якобы защищал страну на Донбассе.

"Еще раньше его отец говорил, что Алексей служил именно под Иловайском. Тогда журналисты развенчали эту ложь, сказав, что его сына там никогда не было. Сын служил летом 2014 года на тыловой должности исключительно с целью получения политических и репутационных баллов для себя и отца, ведь Алексей прошел в ВР на выборах осенью 2014 года. Интересно, что другой сын Порошенко – Михаил, которому скоро исполнится 25 лет, тоже не спешит возвращаться в Украину. Это тот самый сын, который засветился в футболке "Russia" на зарубежной вечеринке, кричал во весь голос "русские в Лондоне" и признался, что не говорит по-украински", — пишут "Украинские новости".

В статье задается вопрос о том, имеют ли права заниматься политикой те люди, чьи взрослые дети во время войны скрываются за границей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Порошенко были вынуждены признать его военнообязанного сына Алексея уклоняющимся, фактически подтвердив нарушение им закона о мобилизации. Сделано это было ради снятия ареста имущества Порошенко-младшего игнорирования им повесток.



