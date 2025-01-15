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Главная Новости Политика Украины 2025 СМИ: Порошенко оделся в куртку Loro Piana за 800 тыс грн, чтобы снять пиар-ролик о войне
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СМИ: Порошенко оделся в куртку Loro Piana за 800 тыс грн, чтобы снять пиар-ролик о войне

Порошенко снова удивил дорогим образом, который выбрал для того, чтобы записать ролик о войне

сегодня, 14:38
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Ткачик Олеся

Как сообщают "Украинские новости", народный депутат Петр Порошенко пришел на съемку пиар-ролика о войне в куртке Loro Piana за 18 400 евро и перчатках Brunello Cucinelli за 1 000 евро.

СМИ: Порошенко оделся в куртку Loro Piana за 800 тыс грн, чтобы снять пиар-ролик о войне

Петр Порошенко

"Порошенко бьет рекорды по лакшеру наряду: на съемку собственного пиара с дронами натянул куртку Loro Piana за 18400 евро. 40 тысяч грн. Рубашки по 5000 долларов, носки по 1000 уо… Гетман продолжает жить масштабно. И интересная закономерность: чем тяжелее украинцам, тем в большей роскоши живет Петр Алексеевич", — говорится в статье "Украинских новостей".

СМИ: Порошенко оделся в куртку Loro Piana за 800 тыс грн, чтобы снять пиар-ролик о войне - фото 2


В то же время, в материале отмечается, что Порошенко и его окружение продолжают жить в далеких от войны реалиях.

"Фонды Порошенко пылесосят деньги из украинцев, типа на ВСУ. Прокручивают донаты украинцев под проценты; выкупают за их донаты коррупционеров из суда. Порошенко в это время проветривает воротник из мексиканского тушкана почти за 20К долларов на нарциссических фотосессиях. Взрослые сыновья Порошенко находятся в Лондоне. Один из них – уже в розыске. Депутаты Порошенко и их дети отдыхают на Мальдивах, пока их дети-мажоры под наркотиками сбивают людей на пешеходных переходах. Что в это время делает страна? Трудно борется за право жить", — пишут "Украинские новости".

СМИ: Порошенко оделся в куртку Loro Piana за 800 тыс грн, чтобы снять пиар-ролик о войне - фото 3


В статье предполагается, что рост стоимости одежды Петра Порошенко может быть связан с резким увеличением доходов нардепа в войну.

"Куртка Порошенко за 18400 евро на фоне двух дронов свидетельствует: чем дольше идет война, тем больше он и его окружение наслаждаются жизнью. Тем более богатеют гетман и его команда", — говорится в статье.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что с началом широкомасштабного вторжения доходы лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко выросли в 25 раз.




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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1058700-poroshenko-vbravsya-u-kurtku-loro-piana-za-800-tys-grn-shhob-znyaty-piar-rolyk-pro-vijnu-gladkyh
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