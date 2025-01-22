СМИ: Порошенко обогащается на схемах с гособлигациями, которые якобы покупает за донаты украинцев

Как сообщают "Украинские новости", народный депутат Петр Порошенко якобы использует донаты, которые украинцы сбрасывают на его благотворительный фонд для армии, для собственного обогащения, используя различные схемы.

Петр Порошенко

В частности, журналисты проанализировали финансовую деятельность принадлежащих Порошенко украинских и иностранных компаний и обнаружили, что они увеличивают активы за счет неуплаченных в Украине налогов.

"Легализация активов осуществляется путём приобретения государственных и иностранных ценных бумаг, на которые начисляются соответствующие проценты. В основном Порошенко покупает облигации внутреннего займа – ценные бумаги, которые выпускает государство", — пишет издание.

Кроме того, в материале указано, как, возможно, может работать такая схема.

"Порошенко овладел этой схемой для формирования собственного имиджа "благотворителя", покупая ОВГЗ за счет неуплаченных государству налогов. Да, его же предприятия исключают из налогооблагаемого дохода суммы, перечисляемые в благотворительные организации Порошенко в качестве благотворительных взносов. В то же время лично Порошенко и его благотворительный фонд систематически покупают ОВГЗ, за которые впоследствии государство платит проценты", — говорится в статье "Украинских новостей".

Журналисты отмечают, что по оценкам экспертов именно за начисленные государством проценты на ОВГЗ в размере примерно 2,5 млрд грн. были профинансированы благотворительные проекты Порошенко после полномасштабной войны.

При этом фонд Порошенко имеет статус неприбыльной организации, а ее финансирование осуществляется за счет приближенных к нему физлиц и связанных субъектов хозяйствования с использованием различных схем минимизации налогообложения, говорится в статье.

Однако, как отмечено в материалах "Украинских новостей", в январе 2024 года фонд приобрел военные ОВГЗ (срок обращения — 693 дня, с номинальной доходностью 17,8 %) на общую сумму 356 млн грн. именно за счет средств благотворительных взносов.

По информации журналистов, эта операция была проведена через Международный инвестиционный банк, владельцем которого является Порошенко. И только за расчетно-кассовое обслуживание этой операции банк получил около 1,5 млн. грн. в виде комиссии.

"Следовательно, вместо содействия обороноспособности и мобилизационной готовности страны, Фондом фактически проводится хозяйственная деятельность с целью получения прибыли", — отмечает издание.

В статье говорится, что по мнению специалистов по уголовному праву, в таких сделках имеются все признаки уголовного правонарушения — использование благотворительных пожертвований для получения прибыли — наказуемое лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что правоохранители расследуют новые детали дела Порошенко относительно госизмены, касающиеся его бизнеса в РФ. В частности, в оккупированном Севастополе продолжал работать принадлежавший Порошенко "Севморзавод" в обмен на то, что город признали российским.



