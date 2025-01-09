СМИ: Порошенко не может указывать ВСУ, как воевать, потому что не способствовал обороноспособности страны

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как пишет издание "Украинские новости", у народного депутата Петра Порошенко нет морального права поучать Вооруженные силы Украины, как вести войну, учитывая, что сам он годами якобы способствовал ослаблению обороноспособности страны.
Петр Порошенко
В частности, как отмечает издание, Порошенко не следует критиковать и поучать ВСУ как воевать, так как тот сам якобы уничтожал добробаты, а также "причастен" к потере 60% боеприпасов во время своего правления.
Кроме того, в статье Порошенко напомнили его обещание от 2014 года. Тогда он уверял, что войну можно завершить через 24 часа. При этом в материале говорится, что Порошенко якобы причастен к уничтожению добровольческих батальонов. В этом контексте упоминается Иловайский котел, в который попали Силы обороны.
Именно поэтому, подчеркивают журналисты со ссылкой на мнение военных, Порошенко не имеет права поучать армию, как ей нужно воевать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Порошенко угрожают санкции СНБО за газовые соглашения с РФ.
Новости