СМИ: Порошенко не может указывать ВСУ, как воевать, потому что не способствовал обороноспособности страны

Как пишет издание "Украинские новости", у народного депутата Петра Порошенко нет морального права поучать Вооруженные силы Украины, как вести войну, учитывая, что сам он годами якобы способствовал ослаблению обороноспособности страны.

Петр Порошенко

В частности, как отмечает издание, Порошенко не следует критиковать и поучать ВСУ как воевать, так как тот сам якобы уничтожал добробаты, а также "причастен" к потере 60% боеприпасов во время своего правления.

"Самый богатый депутат Верховной Рады традиционно в костюме за тысячи долларов поучает Вооруженные силы Украины военному ремеслу. Несмотря на то, что его сыновья находятся в Лондоне, он прикидывается боевым бригадным генералом", — говорится в материале "Украинских новостей".

Кроме того, в статье Порошенко напомнили его обещание от 2014 года. Тогда он уверял, что войну можно завершить через 24 часа. При этом в материале говорится, что Порошенко якобы причастен к уничтожению добровольческих батальонов. В этом контексте упоминается Иловайский котел, в который попали Силы обороны.

"За период его правления было уничтожено 60% всех боеприпасов страны (7 крупных военных складов), которые бы существенно повлияли на нашу обороноспособность, особенно на период мая-июля, когда западных систем было еще мало, а наш БК заканчивался. Распилил с чиновниками миллиарды на фортификациях, которые могли бы удержать врага. 200 метров хваленой стены Яценюка-Порошенко, это просто смешно", — говорится в статье.

Именно поэтому, подчеркивают журналисты со ссылкой на мнение военных, Порошенко не имеет права поучать армию, как ей нужно воевать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Порошенко угрожают санкции СНБО за газовые соглашения с РФ.



