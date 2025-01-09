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СМИ: Порошенко не может указывать ВСУ, как воевать, потому что не способствовал обороноспособности страны

Порошенко не смог закончить войну за 24 часа, как обещал, поэтому не имеет права критиковать военных

сегодня, 14:58
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Ткачик Олеся

Как пишет издание "Украинские новости", у народного депутата Петра Порошенко нет морального права поучать Вооруженные силы Украины, как вести войну, учитывая, что сам он годами якобы способствовал ослаблению обороноспособности страны.

СМИ: Порошенко не может указывать ВСУ, как воевать, потому что не способствовал обороноспособности страны

Петр Порошенко

В частности, как отмечает издание, Порошенко не следует критиковать и поучать ВСУ как воевать, так как тот сам якобы уничтожал добробаты, а также "причастен" к потере 60% боеприпасов во время своего правления.

"Самый богатый депутат Верховной Рады традиционно в костюме за тысячи долларов поучает Вооруженные силы Украины военному ремеслу. Несмотря на то, что его сыновья находятся в Лондоне, он прикидывается боевым бригадным генералом", — говорится в материале "Украинских новостей".

Кроме того, в статье Порошенко напомнили его обещание от 2014 года. Тогда он уверял, что войну можно завершить через 24 часа. При этом в материале говорится, что Порошенко якобы причастен к уничтожению добровольческих батальонов. В этом контексте упоминается Иловайский котел, в который попали Силы обороны.

"За период его правления было уничтожено 60% всех боеприпасов страны (7 крупных военных складов), которые бы существенно повлияли на нашу обороноспособность, особенно на период мая-июля, когда западных систем было еще мало, а наш БК заканчивался. Распилил с чиновниками миллиарды на фортификациях, которые могли бы удержать врага. 200 метров хваленой стены Яценюка-Порошенко, это просто смешно", — говорится в статье.

Именно поэтому, подчеркивают журналисты со ссылкой на мнение военных, Порошенко не имеет права поучать армию, как ей нужно воевать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Порошенко угрожают санкции СНБО за газовые соглашения с РФ.




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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1057616-najbagatshyj-deputat-poroshenko-chyyi-syny-uhylyanty-v-londoni-ne-maye-prava-vchyty-zsu-yak
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