СМИ: Порошенко может потерять мандат из-за собственного требования выгнать эксрегионалов из Рады

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Ткачик Олеся
Как сообщают "Украинские новости", народный депутат Петр Порошенко, выступивший с инициативой лишить мандатов всех бывших "регионалов" в Раде, первым подпадает под этот критерий и фактически предлагает ВР прекратить свои депутатские полномочия.
Порошенко и Азаров
Журналисты объяснили это тем, что Петр Порошенко является одним из основателей Партии регионов, бывших представителей которой он призывает лишить депутатских полномочий.
"Порошенко входил в состав правительства Виктора Януковича и Николая Азарова как министр иностранных дел и министр экономики. И в этих должностях, среди прочего, отвечал за продвижение харьковских соглашений и экономическое сотрудничество и выполнение соглашений с РФ.
Также П.Порошенко продвигал и собственные интересы — овладевал российским рынком для Липецкой кондитерской фабрики. При этом, как известно, не переставал платить налоги в российский бюджет даже после начала российско-украинской войны в 2014 году", – говорится в статье "Украинских новостей.
Кроме того, журналисты напомнили прошлые связи лидера Европейской Солидарности с Россией и ОРДЛО и его статус подозреваемого в госизмене.
Также, по мнению журналистов, нардепа компрометирует и статус его сына призывного возраста, который находится в Лондоне.
Как отмечалось, Петр Порошенко вышел с заявлением, в котором потребовал лишить мандатов бывших регионалов в Раде. В частности, нардеп подчеркнул, что "не намерен помогать в реализации сценария, когда пятая колонна РФ будет готовить высадку электорального десанта для распространения ИПСО, развертывания гибридной войны и захвата Украины изнутри".
При этом известно, что Петр Порошенко является одним из основателей бывшей пророссийской Партии регионов, которая выступала за зависимость Украины от России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Порошенко только на словах выступает против Бойко.
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