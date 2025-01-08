Как сообщают "Украинские новости", народный депутат Петр Порошенко, выступивший с инициативой лишить мандатов всех бывших "регионалов" в Раде, первым подпадает под этот критерий и фактически предлагает ВР прекратить свои депутатские полномочия.

Порошенко и Азаров

Журналисты объяснили это тем, что Петр Порошенко является одним из основателей Партии регионов, бывших представителей которой он призывает лишить депутатских полномочий.

"Порошенко входил в состав правительства Виктора Януковича и Николая Азарова как министр иностранных дел и министр экономики. И в этих должностях, среди прочего, отвечал за продвижение харьковских соглашений и экономическое сотрудничество и выполнение соглашений с РФ. Также П.Порошенко продвигал и собственные интересы — овладевал российским рынком для Липецкой кондитерской фабрики. При этом, как известно, не переставал платить налоги в российский бюджет даже после начала российско-украинской войны в 2014 году", – говорится в статье "Украинских новостей.

Кроме того, журналисты напомнили прошлые связи лидера Европейской Солидарности с Россией и ОРДЛО и его статус подозреваемого в госизмене.

"В настоящее время Петр Порошенко подозреваемый по делу о государственной измене. Он проходит по этому делу вместе с кумом президента РФ Владимира Путина – Виктором Медведчуком. Также, как отмечают СМИ, у Порошенко до сих пор есть общий газовый бизнес с бывшим "регионалом" Нестором Шуфричем — в компании "Нефтегазодобыча"", — говорится в материале "Украинских новостей".

Также, по мнению журналистов, нардепа компрометирует и статус его сына призывного возраста, который находится в Лондоне.

"Недавно он был объявлен в розыск, поскольку дважды не явился за повесткой в Печерский районный город ТЦК и СП", — сообщает издание.

Как отмечалось, Петр Порошенко вышел с заявлением, в котором потребовал лишить мандатов бывших регионалов в Раде. В частности, нардеп подчеркнул, что "не намерен помогать в реализации сценария, когда пятая колонна РФ будет готовить высадку электорального десанта для распространения ИПСО, развертывания гибридной войны и захвата Украины изнутри".

При этом известно, что Петр Порошенко является одним из основателей бывшей пророссийской Партии регионов, которая выступала за зависимость Украины от России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Порошенко только на словах выступает против Бойко.



