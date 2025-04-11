СМИ: Порошенко должен отреагировать на слова своего соратника, оправдавшего убийство украинцев

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Ткачик Олеся
Как сообщают "Украинские новости", экс-кандидат в депутаты от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Андрей Батюков публично заявил, что ему не жалко гражданских украинцев, убитых российскими оккупантами, если среди их родственников нет военнослужащих. При этом, как говорится в материале, Порошенко и его партия вместо того, чтобы осудить своего соратника, поддержали его молчаливым согласием.
Андрей Батюков
Как говорится в материале "Украинских новостей", позиция нардепа Петра Порошенко и его партии по этому поводу вызывает возмущение: за несколько дней скандала от них не последовало никакой реакции на это заявление.
Кроме того, в материале обращается внимание на то, что дети Порошенко находятся в безопасности за границей, в то время как обычные украинцы постоянно рискуют жизнью своих близких.
В статье указано, что партия "Европейская солидарность" является членом Европейской народной партии, поэтому интересно готова ли эта международная организация исключить из своего состава политсилу, представители которой одобряют убийства собственных граждан российскими войсками.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сыновья Порошенко живут в Лондоне. При этом известно, что Алексей Порошенко был оштрафован за неявку в ТЦК и официально признан уклонистом. Исполнительная служба арестовала все имущество Алексея Порошенко из-за неуплаченного штрафа.
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