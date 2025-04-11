СМИ: Порошенко должен отреагировать на слова своего соратника, оправдавшего убийство украинцев

Как сообщают "Украинские новости", экс-кандидат в депутаты от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Андрей Батюков публично заявил, что ему не жалко гражданских украинцев, убитых российскими оккупантами, если среди их родственников нет военнослужащих. При этом, как говорится в материале, Порошенко и его партия вместо того, чтобы осудить своего соратника, поддержали его молчаливым согласием.

Андрей Батюков

"Мне никогда не жалко гражданских. Каждый раз, когда гибнет их какое-то количество, я спрашиваю – в скольких из них отец или мать, муж или жена служит?" – заявил экс-кандидата в депутаты от "Европейской солидарности" Андрея Батюкова.





Как говорится в материале "Украинских новостей", позиция нардепа Петра Порошенко и его партии по этому поводу вызывает возмущение: за несколько дней скандала от них не последовало никакой реакции на это заявление.

Представитель "Евросолидарности" выступил за убийство украинцев и их детей русскими, а Порошенко поддержал его своим молчанием. Поддержал, несмотря на то, что его старший сын – экс-депутат Алексей Порошенко – даже был оштрафован за неявку в ТЦК, не уплатил штраф, в результате чего исполнительная служба арестовала его имущество. То есть, по логике Батюкова, если бы российская ракета прилетела по детям его партийного лидера, ему тоже было бы плевать. Но понятно, что Лондон – это не Кривой Рог, и туда ничего не прилетит. И дети Порошенко, в отличие от детей других украинцев, ничем не рискуют", – говорится в статье "Украинских новостей".

Кроме того, в материале обращается внимание на то, что дети Порошенко находятся в безопасности за границей, в то время как обычные украинцы постоянно рискуют жизнью своих близких.

В статье указано, что партия "Европейская солидарность" является членом Европейской народной партии, поэтому интересно готова ли эта международная организация исключить из своего состава политсилу, представители которой одобряют убийства собственных граждан российскими войсками.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сыновья Порошенко живут в Лондоне. При этом известно, что Алексей Порошенко был оштрафован за неявку в ТЦК и официально признан уклонистом. Исполнительная служба арестовала все имущество Алексея Порошенко из-за неуплаченного штрафа.



