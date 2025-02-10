СМИ опубликовали редкое видео Порошенко: вопреки решению СНБО пообещал Лаврову ЧФ в Крыму

Как сообщает издание "Украинские новости" Петр Порошенко за время работы в должности министра иностранных дел Украины договорился с руководством РФ и сдал Крым под Черноморский флот России, заложив этим якобы предпосылки для оккупации полуострова. При этом издание опубликовало видео совместной пресс-конференции 2009 года министров иностранных дел Украины и РФ – Порошенко и Лаврова.

Порошенко и Лавров

На опубликованном изданием видео, в то время министр иностранных дел Петр Порошенко во время своего первого визита в Москву в статусе главы МИД заявляет, что "Киев, как и Москва, не хотят пересмотра соглашений по Черноморскому флоту".

Впрочем, как говорится в материале "Украинских новостей", слова Порошенко во время перс-конференции противоречат решению СНБОУ от 16.05.2008 "О мерах по обеспечению развития Украины как морского государства", в частности, пп. "д", "е" п.16, которые предусматривали "подготовить в двухмесячный срок и обеспечить внесение в установленном порядке законопроекта о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации".

"Я хотел бы задекларировать совершенно ответственно: "Киев, как и Москва, не хотят пересмотра базовых соглашений по Черноморскому флоту", — цитирует издание Порошенко, — "При этом, по имеющейся информации, в 2009—2010 гг. Порошенко неоднократно получал доклады от СБУ, ГУР МО, Минобороны о проведении взрывной деятельности ЧФ РФ против Украины. Однако никаких мер по пресечению такой взрывной деятельности и защиты интересов государства Порошенко не принял, а, наоборот, в многочисленных интервью уверял в выгодности подписания Харьковских соглашений для Украины", — говорится в материале.

При этом журналисты предполагают, что Порошенко, вероятно, зависел от России, ведь в то время он почти завершил соглашение о покупке "Севморзавода", поэтому якобы имел личную заинтересованность в продолжении пребывания флота РФ в Крыму для ремонта ее кораблей.

Кроме того, издание напоминает, что в период пребывания в должности министра иностранных дел Порошенко непосредственно участвовал в процессах, предшествовавших заключению Харьковского соглашения 21.04.2010, которым продлили срок пребывания РФ на территории Украины на 25 лет, последствия которых повлекли за собой подрыв обороноспособности Украины, потерю контроля над Россией и потеря контроля над ЧФ.

Также журналисты предположили, что Порошенко мог иметь личный материальный мотив по поддержанию экономических отношений с РФ

Так, в 2001 году ГП "Кондитерская корпорация "Рошен" приобрела Липецкую кондитерскую фабрику, которая до конца 2016 года фактически производила и реализовывала на территории РФ продукцию "Рошен". В 2010 году Порошенко стал владельцем почти 90% акций ПАО "Севморзавод". Имея контроль над заводом, продолжение размещения ЧФ РФ в Крыму и поддержание экономических отношений с РФ, было якобы выгодно Порошенко для получения собственной прибыли в частности на невыгодных, в том числе угрожающих Украине условиях", — пишут "Українські новини".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что "5 канал" удалил видео, на котором менеджер Порошенко говорит о "неопределенном" статусе Крыма.



