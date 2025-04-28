СМИ: Намерение Марины Порошенко разделить имущество может свидетельствовать о попытке мошенничестве

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Ткачик Олеся
По информации "Украинских новостей" Марина и Петр Порошенко рискуют получить обвинения в мошенничестве из-за попытки без предмета спора использовать суд для обхода санкций. Издание ссылается на мнение юристов, которые называют такие действия политика попытками обойти закон и фактически вывести активы нардепа из-под санкций.
Марина и Петр Порошенко
Как сообщает издание, юристы считают, что суд не может рассматривать иск Марины Порошенко к мужу о разделе имущества, потому что отсутствует сам спор между супругами как основание для иска. В то же время, добавляют эксперты, намерение использовать решение суда для обхода санкций может свидетельствовать о попытке мошенничества.
Издание напоминает, что 27 марта 2025 года Марина Порошенко подала иск в Крыжопольский районный суд Винницкой области о разделе имущества супругов. Речь идет об активах, оценочная стоимость которых превышает 17,1 миллиарда гривен (около полумиллиарда долларов).
Как пишут "Украинские новости", у Порошенко признали, что между политиком и его женой нет противоречий по распределению активов: иск подан исключительно, чтобы обойти санкции. А по закону обращение в суд за разделом имущества возможно только в случае нарушения, непризнания или оспаривания права. Так что использование суда без реального спора нарушает основы правосудия и может квалифицироваться как мошенничество, пишет издание.
В материале подчеркнуто, что в случае продолжения производства без реального спора между Порошенко о праве, судья рискует не только своей репутацией, но и может стать соучастником правонарушения. Согласно закону, единственным законным решением в такой ситуации является закрытие производства по делу.
Авторы издания приводят список драгоценностей и активов, которые хочет отсудить в свою пользу супруга Порошенко.
Кроме того, в статье указывается, что в 2012 году Петр Порошенко подарил своему предшественнику Виктору Януковичу картину Ивана Айвазовского "Константинополь на рассвете" стоимостью в то время в $1,8 млн.
По словам политического эксперта Петра Олещука, Петр Порошенко не в первый раз пытается обойти закон.
По его словам, судебный иск Марины Порошенко о разделе имущества позволяет фактически вывести активы из-под действия ограничений и затягивать процесс на годы из-за уточнения перечня имущества, обжалования прав собственности и технических манипуляций с реестрами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Марина и Петр Порошенко делят имущество.
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