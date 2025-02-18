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СМИ: НАБУ якобы давит на подозреваемых и через них устраивает провокации взяток

Бывшему нардепу Нестренко якобы предложили дать взятку Кличко в обмен на переквалификацию его дела

18 февраля 2025, 12:33
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Ткачик Олеся

Как говорится в статье "Украинских новостей", сотрудники Национального антикоррупционного бюро якобы используют внепроцессуальное влияние и "давление" на граждан, которые являются фигурантами открытых уголовных производств, чтобы с их помощью устраивать провокации взяток для топ-чиновников.

СМИ: НАБУ якобы давит на подозреваемых и через них устраивает провокации взяток

НАБУ

Журналисты подчеркивают, что об этом стало известно во время судебного заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором рассматривалось избрание меры пресечения для экснардепа Вадима Нестеренко. НАБУ подозревает его в противоправном получении денежной компенсации за аренду жилья в Киеве во время исполнения депутатских полномочий.

"Выяснилось, что еще в октябре 2024 года с Нестеренко связался адвокат, который предложил свою профессиональную помощь в его защите по этому делу. Этот адвокат на самом деле якобы связан с сотрудниками НАБУ, которые систематически проводят провокации взяток в отношении разных чиновников", — говорится в материале "Украинских новостей".

В частности, по информации издания, Нестеренко было предложено принять участие в провокации взятки мэру Киева Виталию Кличко. В обмен на это адвокат, якобы, "гарантировал", что НАБУ и САП не будут поднимать вопрос об избрании Нестеренко меры пресечения и согласятся на переквалификацию дела.

"При этом прокуроры и детективы сами предложили подозреваемому Нестеренко найти возможность передачи взятки по его собственному усмотрению. Однако экснардеп не состоял в отношениях с Кличко и такой возможности, безусловно, не имел", — говорится в статье "Украинских новостей".

Кроме того, в материале подчеркивается, что на суде были представлены доказательства такого внепроцессуального влияния и давления на подозреваемого – заявление самого Нестеренко и скриншоты его переписки с адвокатом-провокатором.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что журналист-расследователь Юрий Николов заявлял, что НАБУ разучилось работать и превратилось в учреждение, целью которого является не борьба с коррупцией, а восхваление показателями и "обилечивание" фигурантов дел. По его мнению, "Антикоррупционное бюро проще закрыть и здание продать".




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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1065016-slidstvo-tysnulo-na-eks-nardepa-daty-habara-meru-stolytsi-klychku-advokaty-nesterenka
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