СМИ: НАБУ якобы давит на подозреваемых и через них устраивает провокации взяток

Как говорится в статье "Украинских новостей", сотрудники Национального антикоррупционного бюро якобы используют внепроцессуальное влияние и "давление" на граждан, которые являются фигурантами открытых уголовных производств, чтобы с их помощью устраивать провокации взяток для топ-чиновников.

НАБУ

Журналисты подчеркивают, что об этом стало известно во время судебного заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором рассматривалось избрание меры пресечения для экснардепа Вадима Нестеренко. НАБУ подозревает его в противоправном получении денежной компенсации за аренду жилья в Киеве во время исполнения депутатских полномочий.

"Выяснилось, что еще в октябре 2024 года с Нестеренко связался адвокат, который предложил свою профессиональную помощь в его защите по этому делу. Этот адвокат на самом деле якобы связан с сотрудниками НАБУ, которые систематически проводят провокации взяток в отношении разных чиновников", — говорится в материале "Украинских новостей".

В частности, по информации издания, Нестеренко было предложено принять участие в провокации взятки мэру Киева Виталию Кличко. В обмен на это адвокат, якобы, "гарантировал", что НАБУ и САП не будут поднимать вопрос об избрании Нестеренко меры пресечения и согласятся на переквалификацию дела.

"При этом прокуроры и детективы сами предложили подозреваемому Нестеренко найти возможность передачи взятки по его собственному усмотрению. Однако экснардеп не состоял в отношениях с Кличко и такой возможности, безусловно, не имел", — говорится в статье "Украинских новостей".

Кроме того, в материале подчеркивается, что на суде были представлены доказательства такого внепроцессуального влияния и давления на подозреваемого – заявление самого Нестеренко и скриншоты его переписки с адвокатом-провокатором.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что журналист-расследователь Юрий Николов заявлял, что НАБУ разучилось работать и превратилось в учреждение, целью которого является не борьба с коррупцией, а восхваление показателями и "обилечивание" фигурантов дел. По его мнению, "Антикоррупционное бюро проще закрыть и здание продать".



