СМИ: На Порошенко могут наложить санкции за торговлю с РФ и миллионы долларов налогов в ее бюджет

Как сообщает издание "Украинские новости", на одного из бывших основателей запрещенной Партии регионов народного депутата Украины Петра Порошенко предлагают наложить санкции. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента Украины. Авторы петиции отмечают, что деятельность политика нанесла существенный вред национальным интересам страны.

Петр Порошенко

Как отмечают журналисты, основаниями для санкций против Петра Порошенко авторы петиции называют его участие в создании Партии регионов, работу в правительстве Николая Азарова, связи с представителями Русской православной церкви и бизнес, уплачивавший налоги в РФ даже после начала войны.

" Данные свидетельствуют о стабильном торговом сотрудничестве Петра Порошенко через принадлежащие ему компании с российскими партнерами даже в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины. Получение вследствие такой деятельности доходов, а также уплата налогов указывает на причастность Петра Порошенко к финансированию российской армии через деятельность своих компаний. Лишь одна Липецкая кондитерская фабрика, продолжавшая деятельность в России до 2017 года, уплатила 8,8 миллиона долларов США налогов в бюджет РФ. Это может быть основанием для применения санкций по Закону Украины "О санкциях", — говорится в материале "Украинских новостей".

Кроме того, как обращают внимание журналисты, в тексте отмечается роль Порошенко в процессе ратификации Харьковских соглашений, которые привели к ослаблению обороноспособности страны и аннексии Крыма. Обращение также акцентирует внимание на его действиях в контексте Минских соглашений, создавших риск для суверенитета Украины. Вспоминают лидеру "Европейской солидарности" и якобы финансирование "ЛДНР" на 1,5 млрд гривен и "завладение" вместе с Медведчуком нефтепродуктопроводом в интересах РФ.

"Петр Порошенко, будучи в то время в должности Президента Украины, использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты. А затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий. Фамилия Порошенко фигурирует в уголовном производстве о завладении украинской частью нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", что стало выгодным для российской федерации", — пишут "Украинские новости" со ссылкой на петицию.

Кроме того, говорится в статье, Порошенко якобы интенсивно поддерживал деятельность представительства русской церкви в Украине. В частности, лидер Европейской солидарности, якобы, был диаконом УПЦ Московского патриархата. Впрочем, в секретариате УПЦ МП уточнили, что Порошенко действительно поддерживал пророссийскую церковь, но служил не диаконом, а выполнял послушание пономаря.

"Петр Порошенко, поддерживая Украинскую православную церковь Московского патриархата, представители которой выражали поддержку и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, мог участвовать в деятельности, прямо или косвенно способствовавшей агрессии РФ", — говорится в материале "Украинских новостей".

Петиция предлагает принять меры для предупреждения Порошенко, которая может вредить Украине, и призывает ограничить его влияние на политическую и экономическую жизнь страны.

" Учитывая существующие факты и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины, совершение Порошенко ряда действий, направленных на подрыв суверенитета Украины и содействие вооруженной агрессии РФ против Украины, прошу принять меры по предотвращению дальнейшей деятельности, которая может вредить интересам Украины и внести предложение в Совет национальной безопасности и обороны Украины по применению персональных санкций к Петру Порошенко", — пишут "Украинские новости" со ссылкой на петицию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что "5 канал" удалил видео де менеджер "Севморзавода" принадлежавший Порошенко, рассказывает как бизнес последнего работал в оккупированном Крыму и платил налоги в бюджет РФ.



