СМИ: На имущество сына Порошенко якобы наложен арест, потому что не заплатил штраф за игнорирование повесток

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Ткачик Олеся
Как сообщает издание "Украинские новости", все имущество сына Петра Порошенко Алексея было якобы арестовано в результате неуплаты штрафа 25,5 тыс. грн, выписанного за неоднократное игнорирование сыном народного депутата повесток в ТЦК.
Порошенко и его сын Алексей
В статье говорится, что 28 января 2025 года государственная исполнительная служба Печерского района столицы постановила теперь уже принудительно взыскать с Порошенко Алексея Петровича в пользу государства административный штраф в размере 51 000 грн. А пока не оплатит – наложить арест на все имущество должника, отмечают журналисты. По их информации, с учетом исполнительного сбора и других расходов окончательная сумма штрафа составила чуть более 56 тыс. грн.
При этом в материале говорится, что сын Петра Порошенко Алексей, несмотря на заявления его отца, избегает военной службы уже длительное время.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас идет национальный сбор подписей граждан под петицией с требованием наложить санкции на Петра Порошенко, как политика и деятеля, подозреваемого в государственной измене, торговле с РФ в войну и сооснователя Партии регионов. За несколько дней собрано почти 10 тысяч голосов из необходимых 25 тысяч.
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