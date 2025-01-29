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Главная Новости Политика Украины 2025 СМИ: На имущество сына Порошенко якобы наложен арест, потому что не заплатил штраф за игнорирование повесток
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СМИ: На имущество сына Порошенко якобы наложен арест, потому что не заплатил штраф за игнорирование повесток

Алексей Порошенко должен оплатить 56 тысяч гривен штрафа

сегодня, 15:49
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Ткачик Олеся

Как сообщает издание "Украинские новости", все имущество сына Петра Порошенко Алексея было якобы арестовано в результате неуплаты штрафа 25,5 тыс. грн, выписанного за неоднократное игнорирование сыном народного депутата повесток в ТЦК.

СМИ: На имущество сына Порошенко якобы наложен арест, потому что не заплатил штраф за игнорирование повесток

Порошенко и его сын Алексей

"Алексей Порошенко так хотел защищать страну, что сбежал от войны аж в Британию, где скрывается до сих пор. Все это время, пока воин Порошенко сидел в окопах лондонского котла, ему поступали повестки в ВСУ. Конечно, он их не замечал. За это Алексея еще 8 января Печерский районный ТЦК в Киеве оштрафовал на 25500 грн. В постановлении было четко указано – если не заплатит за 15 дней, то сумма штрафа удваивается. Что, собственно, и произошло", — говорится в сообщении "Украинских новостей".

В статье говорится, что 28 января 2025 года государственная исполнительная служба Печерского района столицы постановила теперь уже принудительно взыскать с Порошенко Алексея Петровича в пользу государства административный штраф в размере 51 000 грн. А пока не оплатит – наложить арест на все имущество должника, отмечают журналисты. По их информации, с учетом исполнительного сбора и других расходов окончательная сумма штрафа составила чуть более 56 тыс. грн.

СМИ: На имущество сына Порошенко якобы наложен арест, потому что не заплатил штраф за игнорирование повесток - фото 2

"Важный сам прецедент – один из самых богатых людей страны (а именно на Порошенко-младшего записано состояние на почти 1,2 млрд долларов) государство заставляет выполнять законодательство. И наказывает за уклонение от армии, пока вся страна защищается от врага. Поэтому последствия для уклоняющегося будут со временем ухудшаться", — говорится в статье "Украинских новостей".

При этом в материале говорится, что сын Петра Порошенко Алексей, несмотря на заявления его отца, избегает военной службы уже длительное время.

"В 2015 году Петр Алексеевич рассказывал, что его старший сын воевал под Иловайском. Тогда журналисты и военные назвали это ложью. Так что фактически Алексей скрывается от ВСУ уже более 10 лет", – пишут "Украинские новости".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас идет национальный сбор подписей граждан под петицией с требованием наложить санкции на Петра Порошенко, как политика и деятеля, подозреваемого в государственной измене, торговле с РФ в войну и сооснователя Партии регионов. За несколько дней собрано почти 10 тысяч голосов из необходимых 25 тысяч.




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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1061414-vse-majno-oleksiya-poroshenka-yakyj-hovayetsya-vid-zsu-v-londoni-areshtuvaly-bo-ignoruvav-povistky
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