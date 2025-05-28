СМИ: Конфеты «Roshen» Порошенко снова продаются в России

Как сообщают "Украинские новости", в России продаются конфеты "Roshen". В частности, их можно приобрести на маркетплейсе "Wildberries" и других площадках. Военные рассматривают такую торговлю с Россией как пособничество лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко государству-агрессору во время войны и уже обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить "схему", которая сделала это сотрудничество возможным, говорится в материале.

Петр Порошенко

"Продукция фирмы Порошенко "Roshen" — "Шалена бджілка", "Шоколапки", "Слівкі Лєнівкі" и другие снова доступны на российском рынке. В частности, конфеты "Roshen" продаются на крупнейшем маркетплейсе России "Wildberries". На вопрос покупателей, действительно ли это тот самый "Рошен", продавец отвечает утвердительно", — говорится в материале "Украинских новостей".

В статье указано, что военные обратились в правоохранительные органы Украины с просьбой проверить, по каким "схемам" продукция фирмы Порошенко "Roshen" продается в стране-агрессоре, а также выяснить, не содержат ли действия народного депутата признаков государственной измены или пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ).

"Торговля с РФ — не случайность. Подобная бизнес-модель Петра Порошенко давно известна. Он уже фигурирует в расследовании о закупке угля из ОРДЛО под видом африканского. За это ему предъявлено подозрение в государственной измене. Так что, если уголь с оккупированных территорий может идти как африканский, то и конфеты могут продаваться в России как "нейтральный импорт". Более того, Порошенко уже находится под санкциями, в том числе за торговлю с Россией во время войны и за предательство государственных интересов", — говорится в статье.

В материале отмечается, что еще больше подозрений вызывает позиция депутатов от партии Порошенко, которые фактически оправдывают торговлю с страной-агрессором.

"Депутатов "Европейской солидарности" снабдили информационным темником: якобы продукция "Roshen" продается во многих странах, а как она попадает в РФ — это не проблема Порошенко. Более того, недавно даже российские депутаты публично подтвердили: Порошенко поставляет продукцию в РФ через офшорные схемы. Но российская власть не трогает украинского "патриота". Не зря он — бизнес-партнер кума Путина", — говорится в статье.

Кроме того, в материале отмечается, что, помимо бизнеса в РФ, Порошенко имеет долгую историю сотрудничества с российскими властями.

"Складывается впечатление, что Порошенко не просто ведет бизнес в России — он органически в ней укоренился. Ведь помимо продажи конфет в РФ, он уже обвиняется в лоббировании Харьковских соглашений о продлении пребывания ЧФ РФ в Крыму; финансировании российских террористов; деятельности завода "Богдан" в РФ во время войны; совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и др. Даже на одиннадцатом году большой войны, в то время как российские войска убивают граждан Украины, Порошенко обеспечивает их сладостями. В этом контексте уместна старая сентенция: "Когда ты мертв — ты этого не чувствуешь, но больно другим". То же самое — когда ты барыга", — говорится в статье.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Порошенко раскритиковали за его советы о том, что делать с нефтепроводом "Дружба".



