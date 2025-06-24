СМИ: Информацией об увольнении Буданова, вероятно, проверяют реакцию общества

В сети Интернет периодически появляется информация о вероятном увольнении Кирилла Буданова с должности начальника ГУР. Вероятно, это попытка изучить реакцию общества.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

К тому же, есть информация о вероятной ротации кадров в разведке. Так что информация об "увольнении" Буданова может иметь соответствующую основу, пишет издание "Дело", ссылаясь на комментарий политического эксперта Назара Приходько.

Отмечается, что может произойти ротация кадров в разведке: на место Кирилла Буданова будет назначен его бывший подчиненный Олег Иващенко, который сейчас возглавляет Службу внешней разведки, а Буданова отправят возглавить СВР.

Такая проверка общественных настроений может также производиться, чтобы попытаться взять ГУР под контроль.

"Офис Президента проверяет реакцию активной части общества на такие планы, если они действительно существуют", – отмечает издание.

Однако, как пишет СМИ, такие кулуарные игры по устранению эффективного начальника разведслужбы, если они, конечно, есть, ослабляют обороноспособность Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что опрос социологической компании Socis "Общая ситуация в Украине. Барометр, март, 2025" показал, что больше всего украинцы доверяют бывшему главкому Валерию Залужному. Его поддерживают 62% опрошенных. Уровень доверия к действующему президенту Владимиру Зеленскому составляет 50,5%. Начальник ГУР Кирилл Буданов занимает третье место – 46,2%.

Присутствие Буданова в тройке лидеров общественного доверия и его потенциальное участие в выборах, по мнению экспертов, могут определить результат президентской гонки. Отмечается, что украинцы выражают более высокий уровень доверия к военным, что и обусловит ход и исход предстоящей избирательной кампании.



