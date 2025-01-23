СМИ: «5 канал» удалил видео, чтобы скрыть доказательства по делу о госизмене Порошенко

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как сообщают "Украинские новости", после появления информации, что правоохранители расследуют новые эпизоды государственной измены народного депутата Петра Порошенко, "5 канал" удалил видео, свидетельствовавшее, что бизнес политика работал в оккупированном Крыму и платил налоги в бюджет РФ.
Петр Порошенко
Издание напоминает, что в этом видео Константин Картошкин – принадлежавший Порошенко менеджер "Севморзавода" заявлял, что Севастополь имеет "неопределенный и непонятный статус". Также он рассказывал о заказах, которых завод ожидал от минобороны РФ, поскольку "предприятие было ориентировано на экспорт". При этом в своих комментариях Картошкин использовал формулировку "на Украине".
СМИ уже отыскали это видео в архивах.
Как говорится в материале, оказалось, что после аннексии Крыма "Севморзавод" вел переписку с министерством промышленности и торговли РФ. В ней завод и его менеджер Картошкин называли Севастополь "российским городом федерального значения", предоставляя российским органам все финансово-экономические отчеты.
Журналисты добавляют, что впоследствии Порошенко назначил Картошкина руководителем одного из крупнейших государственных военных заводов – "Заря-Машпроект".
В статье говорится, что в 2024 году НАБУ и САП завершили досудебное расследование по Картошкину и установили, что вместе с Порошенко они завладели средствами николаевского государственного предприятия "Заря-Машпроект" на 1,4 млрд грн.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Порошенко признали, что Севастополь – это Россия, чтобы сохранить свой завод в Крыму.
Новости