СМИ: «5 канал» удалил видео, чтобы скрыть доказательства по делу о госизмене Порошенко

Как сообщают "Украинские новости", после появления информации, что правоохранители расследуют новые эпизоды государственной измены народного депутата Петра Порошенко, "5 канал" удалил видео, свидетельствовавшее, что бизнес политика работал в оккупированном Крыму и платил налоги в бюджет РФ.

Петр Порошенко

Издание напоминает, что в этом видео Константин Картошкин – принадлежавший Порошенко менеджер "Севморзавода" заявлял, что Севастополь имеет "неопределенный и непонятный статус". Также он рассказывал о заказах, которых завод ожидал от минобороны РФ, поскольку "предприятие было ориентировано на экспорт". При этом в своих комментариях Картошкин использовал формулировку "на Украине".

СМИ уже отыскали это видео в архивах.

Как говорится в материале, оказалось, что после аннексии Крыма "Севморзавод" вел переписку с министерством промышленности и торговли РФ. В ней завод и его менеджер Картошкин называли Севастополь "российским городом федерального значения", предоставляя российским органам все финансово-экономические отчеты.

"Фактически это является одним из доказательств сотрудничества Порошенко с российскими властями, ведь они долгое время не национализировали принадлежащий ему завод, хотя многие другие украинские компании были национализированы сразу", — говорится в статье "Украинских новостей".

Журналисты добавляют, что впоследствии Порошенко назначил Картошкина руководителем одного из крупнейших государственных военных заводов – "Заря-Машпроект".

В статье говорится, что в 2024 году НАБУ и САП завершили досудебное расследование по Картошкину и установили, что вместе с Порошенко они завладели средствами николаевского государственного предприятия "Заря-Машпроект" на 1,4 млрд грн.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Порошенко признали, что Севастополь – это Россия, чтобы сохранить свой завод в Крыму.



