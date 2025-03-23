Сколько заработал в прошлом году языковой омбудсмен: неожиданные цифры

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь подал электронную декларацию об имуществе и доходах за 2024 год, в которой указал, что получил доходы в размере 1 275 142 грн.

Тарас Креминь

Согласно документу, основную часть дохода языкового омбудсмена составляла заработная плата – 1129462 грн. Еще 100 728 грн. он получил по совместительству, 20 497 грн. – в виде роялти, а 23,3 тыс. грн. грн – как другие поступления издательства. Также в декларации указано 1151 грн гонораров и 4 грн банковских процентов. Жена чиновника задекларировала доходы в размере 1165879 грн.

Кроме того, согласно декларации, Креминь хранит 13 тыс. грн на банковских счетах и имеет 32 тыс. грн. долларов наличными. Жена и дочь чиновника держат на счетах 1,6 тыс. грн.

Среди недвижимого имущества уполномоченный отметил квартиру площадью 67 кв. м в Николаеве, а также право на временное проживание в комнате (19,6 кв. м) в общежитии-отеле аспирантов Национальной академии аграрных наук Украины. Его жена владеет автомобилем Skoda Karoq 2019 года выпуска.

Также у Креминя есть 33% авторских прав на пособие-практикум "Паляница" и 50% прав на учебное пособие "Украинский для взрослых в 28 уроках".

Для сравнения, в предыдущие годы его задекларированные доходы составляли: 546 тысяч. грн в 2019 году, 475 тыс. грн в 2020 году, 1,1 млн. грн в 2021 году, 921 тыс. грн. грн в 2022 году и 1 млн. грн в 2023 году.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что в течение 2024 года наложил 97 штрафов на общую сумму 360,4 тысяч гривен за нарушение норм языкового законодательства.



