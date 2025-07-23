Скандальным законом не ограничится: Рада разрешила следователям проникать в жилище без суда

Скандальный закон №12414, касающийся изменений в полномочиях НАБУ и САП, открыл доступ следователям к жилью украинцев – речь идет о проникновении в жилье без постановления следственного судьи.

ВРУ. Фото из открытых источников

“Следователь, дознаватель, прокурор имеет право до постановления следственного судьи войти в жилище или другое владение лица только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей, предотвращением непосредственной угрозы их здоровью, половой свободе или личной безопасности или с непосредственным преследованием лиц, которые преследуют 112, 115–119, 121, 122, 124, 127, 129, 135, 136, 146, 147, 149, 152–156-1, 258, 258-1, 259 Уголовного кодекса, касаются таких преступлений", — приводит новую редакцию первого предложения ч. 3 статьи 233 УПК "Судебно-юридическая газета".

СМИ объясняет, что следователь, дознаватель, прокурор смогут до постановления следственного судьи войти в жилище или другое владение лица в случае необходимости безотлагательного изъятия или сохранения доказательств, касающихся таких преступлений.

Народная депутат Украины Нина Южанина, как пишет издание, отметила, "эта правка не дает правоохранительным органам общего разрешения проникать в жилье без решения суда. Наоборот — она сужает и четко очерчивает исключительные обстоятельства, при которых это допустимо".

"Эта правка к статье 233 НЕ ДАЕТ правоохранительным органам ОБЩЕГО РАЗРЕШЕНИЯ проникать в жилье без решения суда. Напротив – она сужает и четко определяет исключительные обстоятельства, при которых это допустимо", — подчеркнула она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде выступают против силовых методов ТЦК.



