Скандал в 155 бригаде: в Верховной Раде задали Зеленскому и Сырскому острые вопросы

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Ткачик Олеся
Скандал вокруг формирования 155 ОМБр осветил значительные проблемы в управлении силами обороны, отметила нардеп Ирина Фриз. По ее мнению, эта ситуация откровенно позорит Украину на международной арене, ведь подразделение медийно привязали лично к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Бригада имени Анны Киевской
Именно поэтому, по ее словам, депутаты подготовили запросы к президенту Владимиру Зеленскому и Главнокомандующему Александру Сырскому, чтобы разобраться в этом недопустимом позоре, дискредитирующем Вооруженные силы Украины.
Фриз отметила, что депутатов интересует кем и на основании каких документов, данных было принято решение о формировании 155 ОМБр. Кроме того, по ее словам, депутаты хотят понять, почему принято решение именно о формировании нового боевого подразделения ВСУ, а не усилении опытных боевых бригад для достижения стратегических военных задач.
Также, по ее словам, депутаты хотят узнать, кто принимал решение о направлении на обучение во Францию личного состава бригады, согласовывал соответствующие списки военнослужащих и почему среди них были лица, не прошедшие даже базовую общевойсковую подготовку.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Сырский обещает усилить 155 бригаду дронами и "уделить внимание проблемным вопросам".
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