Скандал в 155 бригаде: в Верховной Раде задали Зеленскому и Сырскому острые вопросы

Скандал вокруг формирования 155 ОМБр осветил значительные проблемы в управлении силами обороны, отметила нардеп Ирина Фриз. По ее мнению, эта ситуация откровенно позорит Украину на международной арене, ведь подразделение медийно привязали лично к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Бригада имени Анны Киевской

Именно поэтому, по ее словам, депутаты подготовили запросы к президенту Владимиру Зеленскому и Главнокомандующему Александру Сырскому, чтобы разобраться в этом недопустимом позоре, дискредитирующем Вооруженные силы Украины.

Фриз отметила, что депутатов интересует кем и на основании каких документов, данных было принято решение о формировании 155 ОМБр. Кроме того, по ее словам, депутаты хотят понять, почему принято решение именно о формировании нового боевого подразделения ВСУ, а не усилении опытных боевых бригад для достижения стратегических военных задач.

"Какие конкретные меры были приняты Верховным Главнокомандующим, Главнокомандующим и Генеральным штабом для обеспечения надлежащего формирования и подготовки 155 ОМБр? Кто осуществлял непосредственную координацию в Генеральном штабе по формированию 155 ОМБр?" – отметила Фриз.

Также, по ее словам, депутаты хотят узнать, кто принимал решение о направлении на обучение во Францию личного состава бригады, согласовывал соответствующие списки военнослужащих и почему среди них были лица, не прошедшие даже базовую общевойсковую подготовку.

"Украинская армия – это пример невероятного героизма и стоицизма. Наши военные поражают мир, но игнорирование проблем управления — недопустимо. Общество должно увидеть ответы и шаги по преодолению проблем в управлении войском", — подчеркнула нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Сырский обещает усилить 155 бригаду дронами и "уделить внимание проблемным вопросам".



