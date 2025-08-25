Скандал с пленками Мельниченко: эксспикер рассказал, какой политик спас тогда Кучму

Бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз поделился своим видением событий, связанных с "кассетным скандалом" в 2000 году, и озвучил имя политика, по его мнению, способствовавшего "умолчанию" этого дела. Об этом он рассказал в разговоре на YouTube-канале "Власть vs Влащенко".

Александр Мороз (фото из открытых источников)

Мороз напомнил, что после обнародования пленок Мельниченко началась акция "Украина без Кучмы" и состоялся первый Майдан. Он отметил, что если бы суд своевременно дал оценку этим событиям, у страны было бы другое развитие. Также он категорически отверг версию, что скандал являлся спецоперацией иностранных спецслужб.

"Больше всех плёнки в Украине слушал Луценко Юрий. Он за это отвечал", – заявил Мороз.

В то же время Юрий Луценко сейчас убеждает, что кассетный скандал был операцией российских спецслужб, которая имела целью ослабить президента Леонида Кучму и сделать его зависимым от Кремля.

"Ну как можно ослабить то, что не расслабляется вообще? Куда там можно было ослаблять? И Луценко это знал. Он же был министром некоторое время и когда его спрашивали о деле Гонгадзе, он говорил "ну как же мы все передали в прокуратуру, а теперь осталось только в суд передать". Хорошо, после этого он становится прокурором. Что ты не передал в суд? Я думаю, ответ на это дал бы Пинчук, потому что ему дорого это все обходилось. Как эстафета передавалась эта вся неправда связанная с конспирологией, с воздействиями. Не очень хотели ее расследовать, это дорого обходилось тем, кто делал так, чтобы оно съехало, чтобы ответ на конкретное преступление не дал суд, а он должен дать и если бы это произошло у нас другое государство было бы", – объяснил Мороз.

Бывший спикер также выразил мнение, что журналист Георгий Гонгадзе "разбудил общество", однако настоящие причины его трагедии, по его убеждению, больше связаны не с политическими обстоятельствами, а с "бытовой историей сведения счетов".

Напомним, "кассетный скандал", развернувшийся в Украине в конце 2000 года, считается одной из самых драматичных страниц современной истории. Его связывают с тайными записями разговоров в кабинете тогдашнего президента Леонида Кучмы, которые были впоследствии обнародованы и вызвали волну протестов.

Скандал начался 28 ноября 2000, когда тогдашний лидер Социалистической партии Александр Мороз публично сообщил о наличии аудиозаписей, сделанных в кабинете Кучмы. Автором записей считается майор государственной охраны Николай Мельниченко. В пленках были зафиксированы разговоры президента с чиновниками об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и других оппонентов власти. Эти записи стали главным доказательством по "делу Гонгадзе" и повлекли за собой масштабный политический кризис.

Также "Комментарии" писали о том, что бывший председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз поделился, что живет рядом со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. Однако сейчас экспрезидент не появляется в собственном доме, поскольку находится за пределами страны.

На территории имения Леонида Кучмы его самого не видно. Уход за усадьбой осуществляют наемные работники.

"Там несколько рабов ходят все время, работают на его территории. Он там не появляется", — сказал Александр Мороз.

