Скандал с пленками Мельниченко: эксспикер рассказал, какой политик спас тогда Кучму

Лиля Воробьева
Бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз поделился своим видением событий, связанных с "кассетным скандалом" в 2000 году, и озвучил имя политика, по его мнению, способствовавшего "умолчанию" этого дела. Об этом он рассказал в разговоре на YouTube-канале "Власть vs Влащенко".
Александр Мороз (фото из открытых источников)
Мороз напомнил, что после обнародования пленок Мельниченко началась акция "Украина без Кучмы" и состоялся первый Майдан. Он отметил, что если бы суд своевременно дал оценку этим событиям, у страны было бы другое развитие. Также он категорически отверг версию, что скандал являлся спецоперацией иностранных спецслужб.
В то же время Юрий Луценко сейчас убеждает, что кассетный скандал был операцией российских спецслужб, которая имела целью ослабить президента Леонида Кучму и сделать его зависимым от Кремля.
Бывший спикер также выразил мнение, что журналист Георгий Гонгадзе "разбудил общество", однако настоящие причины его трагедии, по его убеждению, больше связаны не с политическими обстоятельствами, а с "бытовой историей сведения счетов".
Напомним, "кассетный скандал", развернувшийся в Украине в конце 2000 года, считается одной из самых драматичных страниц современной истории. Его связывают с тайными записями разговоров в кабинете тогдашнего президента Леонида Кучмы, которые были впоследствии обнародованы и вызвали волну протестов.
Скандал начался 28 ноября 2000, когда тогдашний лидер Социалистической партии Александр Мороз публично сообщил о наличии аудиозаписей, сделанных в кабинете Кучмы. Автором записей считается майор государственной охраны Николай Мельниченко. В пленках были зафиксированы разговоры президента с чиновниками об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и других оппонентов власти. Эти записи стали главным доказательством по "делу Гонгадзе" и повлекли за собой масштабный политический кризис.
Также "Комментарии" писали о том, что бывший председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз поделился, что живет рядом со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. Однако сейчас экспрезидент не появляется в собственном доме, поскольку находится за пределами страны.
На территории имения Леонида Кучмы его самого не видно. Уход за усадьбой осуществляют наемные работники.